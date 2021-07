Helgstrand en WEF gaan samenwerking aan

Andreas Helgstrand en zijn investeerder Waterland gaan een samenwerking aan met Wellington Equestrian Partners (WEP), bekend van het Winter Equestrian Festival in Florida. Beide ondernemingen investeren in elkaar, waardoor er een hippisch evenementenbedrijf ontstaat met vertakkingen in de VS, Denemarken en Duitsland (Riesenbeck International).

Het management van de drie vestigingen blijft ongewijzigd. Om de continuïteit te waarborgen, heeft WEP een 50-jarige akte geëist die USEF en FEI gesanctioneerde shows op het terrein garandeert.

‘Wereldwijde marktleider creëren’

Andreas Helgstrand: ”Het Winter Equestrian Festival en PBIEC zijn fantastische merken binnen de internationale paardensport. Samen zullen we het aanbod versterken en een wereldwijde marktleider creëren die onze passie voor paardensport en lifestyle verspreidt naar nieuwe markten.”

Helgstrand in verschillende bedrijven actief

Buiten hippische evenementen is de groep rond Helgstrand actief in Helgstrand Dressage, Ludger Beerbaum Stables, Helgstrand Jewellery en het hippische kledingbedrijf Kingsland Equestrian.

Superieure locaties

“Ons doel is om de paardensport te verbeteren door superieure locaties en topsport aan te bieden, zodat ruiters over de hele wereld hun passies en dromen kunnen waarmaken”, aldus Ludger Beerbaum. “Met de overname van PBIEC hebben we nu de perfecte omgeving om dit te doen in de VS en met onze huidige uitbreiding van Riesenbeck International in Duitsland zullen we twee professionele en aantrekkelijke locaties hebben.”

Nieuw niveau

Bellissimo voegt hieraan toe: “We zijn verheugd om samen te werken met zowel Andreas als Ludger. Hun passie en toewijding voor de paardensport is buitengewoon. Er zijn mogelijkheden in overvloed om de sport naar een nieuw niveau te tillen.”

Bron: Horses.nl/Persbericht