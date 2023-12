Helgstrand Dressage installeert camerasysteem in rijhallen

Helgstrand Dressage maakte gisteravond laat op facebook bekend op 5 december een camerasysteem in de rijhallen op alledrie de Helgstrand locaties in Denemarken te installeren. In het bericht laat commercieel directeur Anders Bjørnstrup weten dat de Deense paardensportbond DRF en andere autoriteiten op elk moment een steekproef kunnen uitvoeren en beelden kunnen opvragen.

“In onze voortdurende inspanningen om het hoogste niveau van dierenwelzijn te waarborgen in het rijden en trainen, zetten we nu camera’s in alle rijhallen zodat we onbewerkte banden kunnen bekijken als we onder onze aandacht worden gebracht op slecht rijden of onethische trainingsmethoden. Vanaf nu kunnen de Deense paardensportbond DRF en de betrokken autoriteiten op elk moment steekproeven uitvoeren, uiteraard rekening houdend met de huidige wetgeving”, meldt commercieel directeur Anders Bjørnstrup.

Professioneel materiaal

Helgstrand Dressuur had al een camerasysteem in de manege op één locatie, Helgstrand Academy. Dit was ten doel van veiligheidsmonitoring in plaats van trainingen te beoordelen en dus niet van adequate kwaliteit. Nu wordt er in alle manege nieuw en veel professioneler materiaal opgezet.

Ruw materiaal

“Dit is niet om onze trainingen systematisch te evalueren, maar als er behoefte is aan review, kunnen we terugkijken en verduidelijking geven door de ruwe beelden. We willen hiermee ook de veiligheid van onze ruiters en medewerkers waarborgen”, benadrukt Anders Bjørnstrup.

Bron: Helgstrand Dressage