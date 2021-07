Helgstrand gaat ook ‘down under’: partnerschap met Bruce Dixon

Helgstrands (en private equity-reus Waterlands) expansiedrift kent geen grenzen, dat weten we ondertussen. De Global Equestrian Group gaat nu, een paar weken nadat bekend werd dat Helgstrand en Waterland zich hebben ingekocht bij WEF in Wellington, ook 'down under'. Helgstrand gaat een partnerschap aan met de Australische zakenman Bruce Dixon.

Dixon is de eigenaar van Turnberry Equestrian Park in Macedon, in de buurt van Melbourne. Hij kocht het hippische centrum daar vorige zomer van de Australische dressuuramazone Mary Hanna. Dixon meldt aan Eurodressage dat Helgstrand niet mede-eigenaar is geworden van het spul, maar dat het partnerschap zich beperkt tot de paarden. Dixon wil met hulp van Helgstrand de Australische fokkers tophengsten aanbieden en ruiters toppaarden.

Bron: Eurodressage