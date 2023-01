Helgstrand gaat samenwerking aan met Leida Collins-Strijk in Spanje

Helgstrand Dressage heeft de activiteiten uitgebreid naar Spanje en is een samenwerking aangegaan met Grand Prix-amazone Leida Collins-Strijk. De amazone runt samen met haar echtgenoot Tim Collins een stal in Nederland en bracht daarnaast al veel tijd in Spanje door. Het echtpaar heeft er echter altijd van gedroomd om een ​​verkoopstal in Spanje op te richten. Spanje heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en de vraag naar topdressuurpaarden is sterk toegenomen.

“Veel mensen associëren Spanje met de PRE-paarden die wereldwijd bekend en gerespecteerd zijn. Maar doordat we door het land reizen en ruiters spreken, merken we dat er meer behoefte is aan goede paarden. Spanje heeft een enorm potentieel en door nauw samen te werken met Andreas kunnen we meerdere goede dressuurpaarden hier naartoe halen wat belangrijk is om nog meer ruiters te helpen succesvol te worden in de sport, legt Leida Collins-Strijk uit.

Bundeskampioen Eternity

“De eerste paarden van Helgstrand zijn gearriveerd en we zijn klaar om klanten te verwelkomen”, vervolgt Collins-Strijk. Volgens haar website daaronder de negenjarige ruin Eternity (Escolar x Sir Donnerhall). De Escolar-zoon was als driejarige onder Eva Möller kampioen op de Bundeschampionate, won als zevenjarige met Anne-Mette Strandby Hansen brons op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en werd door Cathrine Laudrup-Dufour uitgebracht in de Lichte Tour.

Bron: Horses.nl/Persbericht