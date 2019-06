Helgstrand gaat voor drie keer goud in Ermelo

In 2017 was er één keer goud (Fiontini), één keer zilver (Ferrari OLD) en één keer brons (Quel Filou) en vorig jaar twee keer goud (Revolution en D'Avie) voor Helgstrand Dressage op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Dit jaar drie keer goud? Als het aan Andreas Helgstrand ligt wel. "Ermelo is voor ons het belangrijkste doel dit jaar", vertelt hij in een video op de facebookpagina van zijn stal.

En daar heeft de Deen behoorlijk wat ijzers voor in het vuur. In Nederland kreeg hij Jovian (v. Apache) geselecteeerd bij de vijfjarigen, in Duitsland heeft hij nog zes paarden in de race voor een ticket en in Denemarken maken acht jonge paarden kans op een WK-ticket. De twee titelverdedigers (Revolution en D’Avie) zijn nog in de race voor een ticket in Duitsland.

Helgstrand heeft zelf hoge verwachtingen van de vijfjarigen Jovian en Espe (Escolar x Dimaggio). Die laatste is nog maar net in bezit van Helgstrand en wordt gereden door Eva Möller. “Dat paard heeft alles om vooraan mee te doen.”



Drie goede gangen en rittigkeit

Volgens Helgstrand kom je er alleen op de Wereldkampioenschappen als je een paard hebt met drie goede gangen. “Stap, draf én galop, het moet allemaal in orde zijn.” Daarnaast moet het paard zich ook nog probleemloos door de proef laten sturen. “De rittigkeit moet ook goed zijn. Een paard moet alles mee hebben en dan moet je proef ook nog foutloos zijn. Je kunt geen steken laten vallen, zo hoog is het niveau”

Bron: facebook