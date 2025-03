Helgstrand gevierd als held, maar imperium brokkelt af

Andreas Helgstrand koos met zijn internationale rentree op Jovian op de Deense hengstenkeuring voor een veilig podium. Voor veel Deense fokkers en het Deense stamboek – dat zich alleen op papier distantieerde van Helgstrands trainingspraktijken en in de praktijk niets veranderde na de TV2 documentaire – is hij een held en zo werd hij ook onthaald. Na de Grand Prix gaf een groot deel van het publiek een staande ovatie aan de man die tot voor kort nog geschorst was.

Helgstrand won niet alleen de Grand Prix in Herning, maar was ook de grote winnaar van de keuring en kreeg een grote rehabilitatieshow. Hij kreeg tien hengsten goedgekeurd (acht dressuurhengsten en twee springhengsten) en daarvan werden er vier geprimeerd: de in Hannover geprimeerde en voor 135.000 euro aangekochte Bronzite (v. Bonds), de voor twee miljoen in Hannover aangekochte Daan G (Hesselhoj Donkey Boss x Don Olymbrio), de Deense Invictus IWE (Iron x Quaterback) en de vijfjarige V-Power (Viva Gold OLD x Fidertanz).

Bij de vierjarige hengsten was de kampioenstitel voor Helgstrands Dynamic Dancer (Dynamic Dream x Dresemann), die in de test de hoogste punten scoorde. En Revolution werd tot slot ook nog uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. De voormalige Helgstrand-hengst werd zelf op vijfjarige leeftijd kampioen onder Helgstrand op het WK Jonge Dressuurpaarden en liep (één keer) internationaal Grand Prix. Valerie B is een van zijn bekendste nakomelingen. De merrie van Helgstrand werd twee jaar op rij vierde op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Lees alles over de DWB Hengstenkeuring 2025, een waar Helgstrand-feestje, in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop