Helgstrand Grant 2021 voor 17-jarige Yuddy Cheng

De Helgstrand Grant 2021 is uitgereikt aan de zeventienjarige Yuddy Cheng. De Helgstrand Grant werd door Andreas Helgstrand opgericht met het doel om andere ruiters te helpen met het realiseren van hun dromen. De prijs heeft een waarde van 1.345 euro. "Het was dit jaar een moeilijke beslissing, maar we hebben een winnaar gevonden. Gefeliciteerd Yuddy Cheng uit Hong Kong, we zijn blij dat je jouw verhaal met ons wilde delen!"

“Ik kreeg kippenvel toen ik haar verhaal hoorde. Yuddy stuurde een fantastische video in. Ze heeft een moeilijke periode gekend en dat maakte me erg emotioneel. Paarden hebben haar leven beter gemaakt en hebben er voor gezorgd dat haar wereld weer openging. Ze is van niets naar een hoger niveau in de de dressuursport gekomen en paarden zijn haar leven”, aldus Helgstrand.

Derde jaar

De Helgstrand Grant kwam tot stand door het verhaal van dressuuramazone Maria Claumarch, die bij een ongelukkig ongeval haar rechter been verloor en graag wil deelnemen aan de Wereldkampioenschappen van 2022 in Herning. Dit jaar is de prijs voor de derde keer uitgereikt.

Bron: Helgstrand