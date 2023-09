Helgstrand: ‘Ik heb geen tijd om zelf voor mijn paarden te zorgen’

Andreas Helgstrand heeft voor het eerst gereageerd op zijn diskwalificatie op het Deens Kampioenschap. Dat deed hij (schriftelijk) tegenover de Deense publieke omroep DR. Onder andere over zijn verklaring niet op de hoogte te zijn van de (milde) koliek van Jovian op het Deens Kampioenschap. De nieuwe voorzitter van de Deense bond vindt dat een vreemd verhaal.

Helgstrand, die de belislissing van de tuchtcommissie nog kan aanvechten, kiest voor de aanval en blijft bij zijn eerdere verklaringen.

Op de heftige kritiek omtrent de verklaring dat Helgstrand naar eigen zeggen niet op de hoogte was van koliek bij zijn paard (en ‘behandeling’ met homeopatisch middel Traumeel en electrolyten) op het Deense Kampioenschap zegt de ruiter ‘een drukke man’ te zijn, die ‘niet alleen rijdt, maar ook een bedrijf moet runnen’.

“Omdat ik geen tijd heb om m’n paarden naar de wei te brengen, 24 uur per dag voor ze te zorgen en ze eindeloze liefde te geven, heb ik mijn groom Mik (Mikkala Krog, red.). Ze geeft mijn paarden alle liefde en zorg die ik niet kan bieden.”

Veroordelen

“Ik weet dat velen me zullen veroordelen voor deze opmerking. Voor het feit dat ik niet voor m’n paarden zorg en ze geen kusjes geef, dat ik alles andere dan het rijden aan iemand anders overlaat. Maar ik zeg dat met een zuiver geweten omdat iemand ze 24 uur per dag alle liefde en zorg geeft.”

Koliek niks om de grote baas mee te belasten

Helgstrand verklaart aan DR dat hij door groom Mikkala Krog alleen op de hoogte wordt gesteld van belangrijke zaken en Jovians milde koliek werd daar niet onder geschaard. Volgens Helgstrand terecht: “In dit geval heeft ze geoordeeld dat er geen reden was om over het incident te vertellen omdat het de afloop had die het heeft gehad. Geen reden om mij te verontrusten en eventueel mijn rijden te beïnvloeden”, schrijft Andreas Helgstrand.

Nieuwe voorzitter Ravnsbo: ‘Vreemd verhaal’

Jakob Ravnsbo, de nieuwe voorzitter van de Deense paardensportbond nu Ulf Helgstrand zich voor onbepaalde tijd heeft teruggetrokken als voorzitter, vindt dat een vreemd verhaal, laat hij aan DR weten. Hij trekt Helgstrands verklaring, die zoveel kritiek oplevert (en mogelijk aandacht afleidt) juist in twijfel: “Het is moeilijk voor te stellen dat een topruiter niet weet dat zijn paard, waarmee hij de volgende dag de finale rijdt op een kampioenschap, problemen heeft gehad de voorgaande avond, ook al was er maar sprake van milde koliek. De paarden zijn echte atleten, en als er iets is waardoor ze niet klaar zijn om te pieken, dan moet je dat als ruiter weten.”

Omgang met de regels

Ravnsbo maakt verder duidelijk dat het vergrijp zelf waar het allemaal om gaat niet zo ernstig is. “Als Helgstrands dierenarts voorafgaand aan de behandeling had gebeld met de veterinaire adviseur van de bond was er niets aan de hand geweest. Zo klein is het vergrijp.”

Wat volgens Ravnsbo wel ernstig is, is Helgstrands omgang met de regels van de Deense Bond. “Die veterinaire regels zijn dusdanig opgesteld dat we voorkomen dat ruiters iets prestatieverhogends geven aan de paarden. Daarom is het een serieus vergrijp, omdat die regels er zijn om competitievervalsing tegen te gaan.”

Jovian kreeg electrolyten (Duphalyt) middels een sonde (verboden volgens de Deense regels) toegediend op het Deense Kampioenschap en (vier keer de aanbevolen hoeveelheid) van het homeopatische preparaat Traumeel (dat eigenlijk alleen wordt gebruikt als ontstekingsremmer, tegen hals- en rugproblemen en bij problemen aan het bewegingsapparaat). Vooral over de toediening Traumeel was de tuchtcommissie van de Deense bond sceptisch.

De druppel die de emmer deed overlopen

Al met al heeft het ‘kleine vergrijp’ nu enorme gevolgen. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen en inmiddels heeft gezorgd voor het (tijdelijk) terugtreden van Ulf Helgstrand als voorzitter van de Deense paardensportbond en een bredere terugtrekkende beweging als het op Helgstrand aankomt.

Daarover zei Ravnsbo tegen DR: “Er zijn een aantal lastige en bijzondere bestuursvergaderingen geweest, waarbij we regelmatig de voorzitter moet vragen om naar buiten te gaan, omdat we te maken kregen met een aantal punten waar hij niet over mocht horen. We hebben daarom besloten dat het voor zowel Ulf als de rest van het bestuur passend was dat hij niet als voorzitter optreedt.”

Hoe lang Ulf Helgstrand op vakantie is gestuurd is nog niet bekend. Zolang Helgstrand Dressage een belangrijk onderwerp is in de vergaderingen, zal hij niet terugkomen. Ravnsbo benadrukt dat Ulf Helgstrand zich altijd onthouden heeft van discussies die met zijn zoon Andreas te maken hebben.

“Maar de schijn van belangenverstrengeling is er altijd, je zult altijd vatbaar zijn voor kritiek.”

Bron: DR