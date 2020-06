Helgstrand koopt aandelen in Zibrasport

Andreas Helgstrand is voor tien procent eigenaar geworden van Zibrasport Equest. Zibrasport verzorgt livestreaming van de grootste paardensportevenementen, maar maakt ook bedrijfsreportages en neemt clinics op.

Het gezamenlijke doel van Helgstrand en Zibrasport is het creëren van nieuwe digitale ideeën voor de paardensport en mensen de mogelijkheid geven een kijkje achter de schermen te nemen bij één van ’s werelds meest toonaangevende hippische bedrijven: Helgstrand.

Meer openheid

“We zijn vanaf het begin ambitieus geweest en hebben een toonaangevend internationaal bedrijf in de paardensport gecreëerd. Om van voortdurende groei verzekerd te zijn, hebben we een grote wens om beter zichtbaar te worden en meer openheid te creëren over ons bedrijf en de sport in het algemeen”, aldus Helgstrand.

Bron: Helgstrand