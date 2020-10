Helgstrand koopt Gestüt Famos, familie Möller gaat verhuizen

Al eerder werd Andreas Helgstrand in de wandelgangen genoemd als koper van Gestüt Famos in het Duitse Syke (Niedersachsen). Maar zelf wilde hij dat toen nog niet bevestigen. Nu heeft Helgstrand bekend gemaakt dat hij de nieuwe eigenaar is van de luxe stoeterij met een groot landhuis, waar het echtpaar Ulf en Eva Möller gaat wonen. De naam van het Gestüt wordt omgedoopt in Helgstrand Duitsland.

De Duitse steden Vechta en Verden vormen het hart van de Duitse fokkerijwereld en zodoende was Andreas Helgstand op zoek naar een basis in deze regio, waar ook jaarlijks de gezamenlijke hengstenshows van Helgstrand en Shockemöhle plaatsvinden.

Duitse markt

“We zijn al lang op zoek naar een basis in in regio, die de potentie heeft om onze hoge ambities waar te maken. Niet alleen om in te spelen op de vraag van verkooppaarden op de Duitse markt, maar ook om ons hengstenstation uit te breiden, dat tot nu toe op Sudenhof in Hagen werd gerund. Duitsland is een van onze grootste markten en de potentie is zelfs nog groter, als we aanwezig zijn met een onafhankelijke verkoopafdeling”, zegt Andreas Helgstrand.

Familie Möller

Dr. Ulf Möller en zijn vrouw Eva Möller nemen binnenkort hun intrek in Helgstrand Duitsland. Ulf is sinds 2017 het hoofd van zowel de Duitse als de Amerikaanse afdelingen van Helgstrand en wordt nu de dagelijkse manager van Helgstrand Duitsland, waar ook zijn vrouw Eva fulltime als ruiter zal gaan werken.

Strategisch goede beslissing

“Het feit dat Helgstrand Dressage nu Gestüt Famos heeft overgenomen, is strategisch gezien een goede beslissing, aangezien de locatie erg aantrekkelijk is. Precies tussen Hannover, Oldenburg en Westfalen, de drie grootste fokgebieden. Deze plek is de beste basis voor het runnen van een solide verkoopstal, aangezien we nu ook hier klanten kunnen verwelkomen, en niet alleen in Noord-Jutland. Tegelijkertijd is het niet verder weg van het hoofdkantoor, zodat we op speciale verzoeken van klanten de paarden van daaruit naar de afdeling in Duitsland kunnen vervoeren”, aldus Ulf Möller. “We zijn bovendien erg blij met de mogelijkheid om de plek verder te ontwikkelen zoals we willen, in lijn met het Helgstrand-concept.”

Geweldige kans

“Het is een geweldige kans en uitdaging voor mijn gezin, en ik ben blij dat Andreas en Waterland Private Equity ons deze beslissing toevertrouwen. Het wordt heel spannend om mee te gaan op de reis naar het bouwen van Helgstrand Duitsland met een verkoopstal en een hengstenstation. Bovendien kijk ik er naar uit om al mijn tijd aan Helgstrand Dressage te besteden, aangezien ik denk dat de afgelopen vier jaar een absoluut plezier zijn geweest”, zegt Eva Möller. “De toekomst ziet er rooskleurig uit en brengt veel uitdagingen met zich mee, maar we zijn erg verheugd om te zien wat het ons brengt.”

Ulf en Eva Möller met Valverde en So Unique. Foto: Helgstrand Dressage

Gestüt Famos. Foto: Helgstrand Dressage

Gestüt Famos. Foto: Helgstrand Dressage

Gestüt Famos. Foto: Helgstrand Dressage

Bron: Helgstrand Dressage/Horses.nl