Helgstrand neemt alleen maar oudere paarden mee naar Wellington

Andreas Helgstrand stuurt ook dit jaar weer een stel paarden naar Wellington (Florida) om ze daar te verkopen op zijn Amerikaanse vestiging. Helgstrand heeft geleerd van de vorige twee seizoenen en neemt nu alleen nog maar oudere paarden mee. Ulf Möller, chef van de Amerikaanse Helgstrand vestiging, vertelt: "Het selecteren van de paarden ging nu veel makkelijker. We hebben geleerd van de vorige twee seizoenen: Amerikanen willen paarden waarmee ze direct kunnen starten."

Er gaan dit jaar zestien paarden mee naar Florida. Een vijfjarige, vier zesjarigen en voor de rest oudere paarden. “Er is in Amerika vraag naar paarden die al Grand Prix lopen, of op z’n minst paarden die in de training bezig zijn met de Grand Prix oefeningen. In Europa is er meer vraag naar jonge paarden, in Amerika naar kant-en-klare paarden waarmee de kopers direct op wedstrijd kunnen.”

Helgstrand USA in Deens tv-programma

Helgstrand sprak onlangs op de Deense nationale televisie over zijn Amerikaanse stal en zijn verdere ambities.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage