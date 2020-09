Helgstrand neemt grootste deel aandelen Kingsland over

Helgstrand Dressage heeft 651% van Kingsland Equestrian gekocht. Kingsland is al jarenlang sponsor van Andreas Helgstrand. "De activiteiten van Helgstrand breiden zich wereldwijd uit en daarom past de overname van Kingsland Equestrian perfect in de strategie die we hebben opgesteld".

Kingsland Equestrian werd in 1999 in Noorwegen opgericht en is uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste fabrikanten van ruitersportartikelen. Het bedrijf sponsort een groot aantal professionele topruiters, waartoe onder andere Charlotte Dujardin en Emmelie Scholtens behoren.

Grootse toekomst voor ogen

Met de overname van Kingsland hoopt Helgstrand op een grootse toekomst. “Met onze competenties en ons netwerk binnen de hippische wereld, kunnen we de toekomstige ontwikkeling van Kingsland Equestrian helpen verbeteren. We kunnen zowel middelen toevoegen in de vorm van persoonlijke competenties, maar ook investeringen financieren die Kingsland Equestrian naar een nieuw niveau kunnen tillen.”

Bron: Helgstrand Dressage