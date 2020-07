Helgstrand stuurt Wereldkampioenen Fiontini en D’avie 75% en 70% in GP

De grote baas van Helgstrand Dressage, Andreas Helgstrand, nam een stel paarden over van Severo Jurado Lopez die in april Helgstrand verliet om zelfstandig verder te gaan. Eén van die paarden is drievoudig Wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder). In haar eerste nationale Grand Prix onder Helgstrand scoorde de merrie 75,2%. Goed voor de winst. Helgstrand zadelde ook tweevoudig Wereldkampioen D'avie (v. Don Juan de Hus) voor de Grand Prix. De achtjarige liep naar 70,1%.

Andreas Helgstrand vertelde onlangs in De Paardenkrant dat hij de laatste maanden weer enorm veel zelf in het zadel heeft gezeten, omdat de hele wereld over vliegen en handel drijven door het coronavirus een halt werd toegeroepen. De grote baas van Helgstrand Dressage nam onder andere een rits paarden over van Severo Jurado Lopez, zoals WK-toppers D’Avie en Fiontini.

‘Maximale nog lang niet bereikt’

Fiontini liep met Lopez internationaal al op Grand Prix-niveau en nu heeft Helgstrand zelf de smaak weer te pakken op het hoogste niveau. “We hebben het maximale nog lang niet bereikt. Ik kijk zo uit naar de toekomst met deze wereldster”, schrijft Helgstrand op facebook bij een video van de merrie in de nationale Grand Prix in Hjallerup. Wellicht dat we Andreas Helgstrand dus toch nog een keer zien op de Olympische Spelen en niet alleen paarden uit zijn stallen…

Bekijk via deze link de video:

https://www.facebook.com/andreashelgstrandDK/videos/586323742020909/

D’Avie naar 70,1

Helgstrand heeft nog meer Wereldkampioenen op stal. De triple haalde D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) niet, maar als zesjarige en zevenjarige pakte hij de titel op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Nu is hij 8 en Helgstrand startte hem gisteren in zijn eerste Grand Prix. Dat leverde 70,1% op.

Andreas Helgstrand met D’aVie – Foto: Helgstrand Dressage

Ferrari OLD wint Inter II

Tot Wereldkampioen schopte Ferrari OLD (Foundation x Hotline) het niet, maar in 2017 was er voor hem wel de reservetitel bij de vijfjarigen. Hij liep met Helgstrand al eerder Grand Prix, maar werd nu ingeschreven voor de Intermédiaire II. Die proef won het duo met 73,859%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl