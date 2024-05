Helgstrand: ‘Ulf en Eva Möller blijven Helgstrand Germany runnen’

Eurodressage bracht zondag het nieuws dat 'Gestüt Famos', de locatie van Helgstrand Germany, is verkocht aan de Duitse dressuurfokker en -liefhebber Maik Kanitzky. Vandaag kwam Helgstrand zelf met een persbericht over de verkoop naar buiten, daarin wordt vermeld dat er voorlopig niets veranderd in Syke: Helgstrand Germany blijft bestaan en Ulf en Eva Möller blijven de stal runnen. Helgstrand wil vooral de gemoederen bedaren met het persbericht.

Helgstrand meldt het volgende over de verkoop van de stal, die eind 2020 werd aangekocht door Helgstrand.

“Ulf en Eva Möller, die samen met hun team Helgstrand Germany de afgelopen drie jaar succesvol hebben opgebouwd, blijven bij Gestüt Famos en blijven Helgstrand Duitsland runnen, inclusief het EU-hengstenstation en de verkoop- en trainingsstal. Eva en Ulf zullen er ook blijven wonen, dus er zullen geen noemenswaardige veranderingen plaatsvinden, behalve dat de gebouwen nu een nieuwe eigenaar hebben”, legt Andreas Helgstrand uit.

Kanitzky neemt deel stal over

Helgstrand meldt verder: De nieuwe eigenaar, Maik Kanitzky, is al langere tijd partner van Helgstrand Dressage en heeft in de loop der jaren ook verschillende paarden van Helgstrand Dressage gekocht. Nu worden ze gehuisvest bij Gestüt Famos, omdat Maik een deel van de stal overneemt, daarnaast krijgen zijn hengsten ook een plek op het EU-hengstenstation.

‘Investeren in mensen en bedrijven in plaats van gebouwen’

Casper Cassøe Krüth, COO van Helgstrand’s moederbedrijf Global Equestrian Group (GEG), zegt dat strategie van GEG is om te investeren in mensen en bedrijven, en niet langer in gebouwen. Daarom past de verkoop van Gestüt Famos in de strategie, waardoor de focus blijft liggen op de ontwikkeling van de activiteiten van het bedrijf en de geschoolde mensen die het hart van het bedrijf vormen.

Enorm blij

“Ik ben enorm blij dat we in het fantastische Syke kunnen blijven”, zegt Andreas Helgstrand. “Helgstrand Germany is sinds 2020 gevestigd bij Gestüt Famos in Syke en we hebben daar een fantastische locatie, op het knooppunt van de drie grootste en toonaangevende stamboeken van Duitsland: Hannover, Oldenburg en Westfalen. Maik Kanitzky als nieuwe eigenaar past ons super, omdat we al vele jaren een ongelooflijk goede samenwerking hebben – een samenwerking die we de komende jaren nog willen uitbreiden, terwijl we onze activiteiten in Syke voortzetten als eerder”, besluit Andreas.

Kanitzky

Maik Kanitzky, geboren in Oost-Duitsland in Brandenburg, richtten samen met zijn vader Heinz na de val van de muur een succesvolle onderneming op. Hun kranen van het merk MAXIKraft werden onder andere ingezet bij de wederopbouw van de Frauenkirche in Dresden. En door het succes van zijn onderneming kon Maik Kanitzky zijn jeugdpassie weer oppakken: paarden. Zijn vader leek het ook wel wat, de paardenwereld. Samen hadden ze een droom: dressuurpaarden fokken. Nog geen tien jaar na de val van de muur kon de eerste merrie gekocht worden.

Kanitzky runt stal Heidehof in Züllsdorf en Gestüt M.K. Ammerland in Wiefelstede. Hij is samen met zijn vader ook bekend als fokker van onder andere Sir Donnerhall I en II.

Bron: Helgstrand Dressage / Horses.nl