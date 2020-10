Helgstrand verkoopt Gelderse hengst Kardieno als sportpaard

Na een spectaculaire presentatie op de KWPN Hengstenkeuring van 2019 kocht Andreas Helgstrand de Gelderse hengst Kardieno (Dante Weltino x Parcival). Nu heeft Helgstrand de vijfjarige hengst verkocht. Nieuwe eigenaar is Dressage Mala Skala in Praag (Tsjechië). Daar wordt Kardieno volledig ingezet voor de dressuursport en is niet langer beschikbaar voor de fokkerij.

Bij Helgstrand werd Kardieno uitgebracht door stalruiter Thomas Sigtenbjerggaard. “Het was een waar genoegen om Kardieno te rijden. Sommigen waren waarschijnlijk een beetje sceptisch toen we hem introduceerden als onderdeel van onze hengstencollectie, maar hij bleek al snel een hengst te zijn met zeer aansprekende kwaliteiten, die veel waarde kon toevoegen aan de fokkerij”, zegt Sigtenbjerggaard. “We kijken er naar uit om hem te zien in zijn verdere carrière, omdat we geloven dat hij de potentie heeft om mee te doen op het hoogste niveau van de dressuur.”

Verrichtingsonderzoek

Kardieno werd gefokt door Janneke Gnodde en als veulen verkocht aan Rom Vermunt. De hengst werd bij de Geldersen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en kreeg in Ermelo een 8 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de houding en een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. Ook de aangespannen verrichting sloot hij met goed gevolg af.

Deens kampioen

In 2019 won Kardieno onder Thomas Sigtenbjerggaard zowel de kwalificatie als de finale bij de vierjarigen van het Deens jonge paarden kampioenschap. Naast het KWPN is Kardieno goedgekeurd bij het DWB en in Oldenburg.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage