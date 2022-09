Helgstrand verkoopt helft van grond in Wellington voor 11,4 miljoen dollar

Helgstrand Dressage heeft de helft van het land dat hoort bij zijn Amerikaanse vestiging verkocht, zo bericht de website Therealdeal.com. Volgens de website, die de info heeft uit de kadastrale data, heeft Helgstrand 35 acres (iets meer dan 14 hectare) Wellington verkocht voor 11,4 miljoen dollar. Koper is Good Friday LLC, een firma die op naam staat van Abraham Weissbrod.

De door de omstreden Nederlandse zakenman John Deuss gebouwde Windsome Farms werd in 2020 door Helgstrand gekocht. Eerder zette Deuss zijn spul te koop voor 40 miljoen dollar, maar in 2020 was de prijs gezakt. Helgstrand betaalde 17,5 miljoen dollar voor de stal, inclusief de 78 acres, in 2020.

De 35 acres die Helgstrand verkocht werden door de makelaar aangeprezen als grond voor projectontwikkeling

Bron: Therealdeal.com