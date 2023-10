Helgstrand verkoopt stal in Wellington nog geen vier jaar na aankoop

Andreas Helgstrand en de Global Equestrian Group zijn volgens de Amerikaanse dressuurwebsite dressage-news.com bezig met de verkoop van de Windsome Farms in Wellington, nog geen vier jaar na aankoop. Het is daarbij niet de bedoeling dat de Amerikaanse vestiging van Helgstrand Dressage (en Beerbaum Stables) ophoudt te bestaan, de deal houdt ook in dat Helgstrand en Beerbaum de stallen blijven huren.

De door de omstreden Nederlandse zakenman John Deuss gebouwde Windsome Farms werd in 2020 door Helgstrand gekocht. Eerder zette Deuss zijn spul te koop voor 40 miljoen dollar, maar in 2020 was de prijs gezakt. Helgstrand betaalde 17,5 miljoen dollar voor de stal, inclusief 78 acres, in 2020.

Zelfde kopers

Eerder verkochten Helgstrand en Waterland al de helft van het land dat hoort bij de stal. Volgens kadastrale data werden vorig jaar 35 acres (iets meer dan 14 hectare) verkocht voor 11,4 miljoen dollar. De kopers, een familie uit New Jersey, zou nu ook de rest van de stal willen kopen.

Amerikaanse vestiging blijft voorlopig bestaan

De deal, die volgens Dressage-News al zo goed als rond is, houdt ook in dat de handelsstal van de Global Equestrian Group (Helgstrand en Beerbaum) voorlopig blijft voorbestaan. De Global Equestrian Group zou stallen gaan huren op de Windsome Farms.

Gedoe in Wellington

Het nieuws van de verkoop komt tegelijkertijd met een hoop gedoe in Wellington. Mark Belissimo, de eigenaar van het Global Dressage Festival waar in het Wellington-seizoen (januari-april) elk weekend dressuurwedstrijden worden verreden, wil op de locatie van Global een villawijk bouwen (dat overigens samen met investeerders als popster Justin Timberlake en golfer Tiger Woods). Dat zou betekenen dat er geen dressuurterrein meer is in Wellington.

Maar zover is het nog niet: om de villawijk te bouwen heeft Belissimo de toestemming nodig van de Equestrian Preserve-commissie van de gemeenteraad in Wellington. Global ligt namelijk in de zogenoemde ‘Equestrian Preserve’: een gedeelte van Wellington rondom het concoursterrein dat is voorbehouden aan de paardensport. Die toestemming heeft Belissimo nog niet. Deze week zou er over gestemd gaan worden. Dat is niet gebeurd: het laatste nieuws is dat Belissimo een maand uitstel heeft gekregen.

Helgstrand en Waterland happen niet toe

Ook hier spelen Helgstrand en Waterland een rol: zij kochten in 2021 namelijk een gedeelte van het Winter Equestrian Festival (sindsdien: Wellington International) van Belissimo, daar waar de spring- en hunterwedstrijden worden verreden. Belissimo heeft nog een stuk land direct naast Wellington International waar een dressuurterrein van gemaakt kan worden.

Belissimo wil dat land pas verkopen als hij toestemming heeft om op het Global-terrein te gaan bouwen. Maar ook los van die voorwaarde is er geen koper te bekennen.

In de Verenigde Staten wordt aangenomen dat Helgstrand (en Waterland) – de meest voor de hand liggende koper – niet de middelen hebben om toe te slaan. Daarnaast melden meerdere bronnen aan Horses dat de (financiële) bomen bij Helgstrand – ook met Waterland achter zich – niet meer tot in de hemel groeien.

In dat kader is het ook opvallend dat de man die de Waterland-deal met Helgstrand maakte – Waterland Nordic-chef Kasper Kristiansen – deze zomer ontslag heeft genomen.

Bron: Horses.nl / Dressage-News.com / Palm Beach Post