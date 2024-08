Helgstrand verkoopt Windsome Farm en gaat weer huren in Wellington

Helgstrand Dressage USA is vanaf 15 juli teruggekeerd naar Eagle Tree Farm. Afgelopen herfst meldde Dressage News al dat Helgstrand en de Global Equestrian Group nog geen vier jaar na de aankoop bezig zouden zijn met de verkoop van Windsome Farm en inmiddels is de verhuizing een feit. COO Casper Cassøe Krüth meldt dat de verkoop aansluit bij de nieuwe strategie van Global Equestrian Group, namelijk investeren in paarden en mensen en niet langer in onroerend goed.

“Bovendien zijn investeringen in onroerend goed in de Verenigde Staten de afgelopen jaren winstgevend geweest, wat ook een drijfveer is voor de verkoop van Windsome Farm”, aldus Cassøe Krüth. Volgens Andreas Helgstrand zelf zijn de jaren op Windsome Farm uitstekend geweest, waardoor het merk GEG naar een nieuw niveau getild is.

Terug op Eagle Farm

Verder noemt Helgstrand het voorzetten van de activiteiten in Wellington van essentieel belang. “Lars en Melissa hebben de afgelopen twee jaar uitstekend werk geleverd en het is logisch dat ze terugkeren naar Eagle Farm, waar we onze verkoop- en trainingsstal zullen blijven exploiteren.” Daarbij heeft Helgstrand het over Olympisch ruiter Lars Petersen en dressuuramazone Melissa Taylor. Zij staan sinds 2022 aan het roer van Helgstrand Dressage USA.

