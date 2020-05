Helgstrand vormt nieuwe combinatie met D’Avie

Begin deze week kondigde Severo Jurado Lopez aan dat hij Helgstrand Dressage heeft verlaten en een eigen stal is begonnen. Andreas Helgstrand laat er geen gras overgroeien en vormt een combinatie met tweevoudig wereldkampioen D'Avie.

D’Avie werd als vijfjarige zesde in de finale op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Zowel als zes- en zevenjarige werd de Don Juan de Hus-zoon Wereldkampioen onder Severo Jurado Lopez. “Er is een twijfel dat met name D’Avie en Fiontini een speciale plaats in mijn hart hebben veroverd, maar ik ben ook verheugd dat Andreas zelf de opleiding van hen op zich neemt”, liet Lopez weten.

Nieuwe combinatie

Vandaag plaatste Andreas Helgstrand al het eerste filmpje van hem in het zadel van D’Avie.



Bron: Horses.nl/Facebook