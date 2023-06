Helstrand probeert via rechter uitzending undercoverbeelden te voorkomen

Andreas Helgstrand liet eerder deze week al weten zich op voorhand te distantiëren van het programma Operation X van de Deense publieke zender TV2. Daarvoor filmde een journalist met verborgen camera bij Helgstrand om vermeende misstanden aan het licht te brengen. Nu is duidelijk dat Helgstrand het er niet bij laat zitten. Hij heeft aangifte gedaan en probeert via de rechter uitzending van de undercoverbeelden te voorkomen.

“Na zorgvuldige afweging zijn we bij Helgstrand Dressage van mening dat de keuze van TV2 voor deze journalistieke methode zo ver buiten het kader ligt van acceptabel mediagedrag, dat de rechtbank en de politie hierover moeten beslissen. Wij zijn van mening dat de sociale gevolgen voor ons te groot zijn om dit gedrag voorbij laten gaan. Daarom hebben we vandaag bij de rechtbank in Aalborg een verzoek ingediend om de uitzending te verbieden en bij de politie aangifte gedaan tegen TV2 en de betrokken werknemers”, aldus Andreas Helgstand vandaag.

Onaangenaam en vrij extreem

Verder zegt Helstrand dat het overweldigend was om de reacties op zijn eerdere statement te lezen. “Het was overweldigend om de reacties te volgen die onze publicatie over de undercover inzet van een journalist door TV2 met een verborgen camera bij Helgstrand Dressage teweeg heeft gebracht. Ik wil jullie bedanken voor de vele bemoedigende berichten die wij hebben ontvangen. We weten niet wat er met de verborgen camera is opgenomen, aangezien TV2 de ruwe opnames niet met ons wilde delen. Dat is op zich al enorm onaangenaam en vrij extreem, ook in relatie tot de werknemers, waaronder veel jonge mensen”, vervolgt Helgstrand.

Zonder medeweten

“Niemand zou naar zijn werk moeten gaan om zonder medeweten op hun werk te worden gefilmd voor een latere kritische uitzending op de nationale televisie.”

Bron: Horses.nl / Helgstrand

