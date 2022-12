Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Helgstrand en zijn handel

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 17,7 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 10 van deze lijst: het nieuws over Helgstrand en zijn handelspraktijken.

2022 was het jaar dat de Deense krant Nordjyske de schijnwerpers op Andreas Helgstrand richtte. Daarbij kwam het één en ander aan het licht. Bekijk de zeer vaak aangeklikte berichten hieronder, meest gelezen werden de publicaties over de hengst Donkey Boy.

Natuurlijk ook omdat hier een Nederlandse partij bij betrokken is: Academy Bartels. Ook in 2023 zal er waarschijnlijk nog één en ander over deze kwestie naar boven boven, de zaak tussen Kristin Andresen en Academy Bartels is inmiddels aanhangig bij de Deense rechter.

Naar verluidt heeft private equity-investeringsmaatschappij Waterland, dat een meerderheidsbelang in Helgstrand Dressage, naar verluidt de duimschroeven aangedraaid wat betreft de bedrijfsvoering. Dat is ook niet zo gek. Gebruikelijk is dat privaty equity investeerders een bedrijf na zo’n drie tot zeven jaar na aankoop verkopen, Waterland kocht zich in de zomer van 2018 in bij Helgstrand Dressage. Inmiddels dus bijna 4,5 jaar.

Sjef Janssen

Een andere (oude) zaak over een verkoop die volgens de koper en ook volgens het Gerechtshof in Den Bosch niet volgens het boekje ging, stond ook behoorlijk in de belangstelling van onze bezoekers. De verkoop van het paard Aristocrat door Sjef Janssen.

Fraude met paarden

Tenslotte zorgde een bericht over een inval op een manege in België ook voor behoorlijk wat verkeer naar onze site. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen voerde in juni een achttal huiszoekingen uit op adressen in de provincies Antwerpen en Namen in een gerechtelijk onderzoek naar een grootschalige fraude met paarden en met bedreigde diersoorten. Bij die grootschalige inval op een manege werden zes personen gearresteerd.