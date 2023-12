Jacob Melissen: ‘Van het zelfreinigend vermogen van de dressuurwereld heb ik geen hoge hoed op’

De signalen dat Helgstrand niet altijd even vriendelijk met zijn paarden omgaat waren al langer aanwezig. Dat kunnen we als paardensector niet ontkennen. Toch is er vanuit onze sector nooit enige actie ondernomen om dat aan te pakken; daarvoor was een tv-zender nodig. Hoe gaan we er in de toekomst voor zorgen dat we als sector zelf niet-acceptabele werkwijzen aanpakken?

Die stelling legden wij voor aan Jacob Melissen, Alex van Silfhout en Wesley Mulder.

Jacob Melissen reageerde als volgt: “Helgstrand heeft een paar jaar geleden een Nederlands investeringsfonds weten te strikken of omgekeerd. Volgens insiders hebben zij 30 miljoen euro in Helgstrand geïnvesteerd. Fondsen als deze willen niet alleen een zo hoog mogelijk rendement maken. Ook willen zij dat de waarde van hun investering stijgt, waardoor het, in een voor zo’n fonds afzienbare tijd, voor veel meer geld te verkopen is. Net als veel bedrijven lijkt ook Helgstrand te zijn bezweken onder de druk van fondsen als deze en dan breekt de zwakste schakel. In dit geval het paard.”

Zelfreinigend vermogen

“Van het zelfreinigend vermogen van de dressuurwereld heb ik geen hoge hoed op. Dit in tegenstelling tot roddel en achterklap want daarin is men meester. Ik ben blij met de onafhankelijke journalisten van dit tv-kanaal. Daarom heb ik ook een beroepsmatige hekel aan veel van mijn collega’s die over de dressuur schrijven.”

Bel me

“Zij willen door de ruiters, eigenaren en juryleden net zo aardig gevonden worden als de ruiters die ook heel graag door juryleden aardig gevonden willen worden. Goed voor de punten. Dat een enkele ruiter, Hans Peter Minderhoud, niet meer met mij wil praten, beschouw ik als een compliment voor mijn onafhankelijkheid. Als iemand weet heeft van Deense toestanden in Nederland, bel me. Ik ga het aan de kaak stellen.”

