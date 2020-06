Jeanna Högberg nieuwe amazone Helgstrand Dressage

Met het vertrek van Severo Jurado Lopez had Andreas Helgstrand zijn op het hoogste niveau presterende ruiter verloren. Nu heeft Helgstrand Dressage zijn ruiterteam kunnen uitbreiden met de Zweedse Internationale amazone Jeanna Högberg.

Högberg leidde onder ander Springbank VH, die als drie- en vijfjarige kampioen werd van Zweden. In 2016 behaalde Jeanna Högberg zilver op het WK voor jonge dressuurpaarden met Fiorucci HT. In 2018 en 2019 nam ze deel met Astoria op het WK voor jonge dressuurpaarden.

In 2014 maakte Jeanna Högberg deel uit van het Zweedse dressuurteam op het WK van Caen, waarbij het team als zesde eindigde.

Hele familie

Högberg verhuist met haar hele gezin naar Zweden. “Ik kijk er heel erg naar uit om bij Helgstrand een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Gelukkig staat mijn familie achter mijn beslissing. Ik heb nu geweldige paarden, eigenaren, mede-eigenaren en leerlingen, maar soms krijg je een kans die je niet moet laten gaan. Ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van zo’n groot en succesvol team. Om mezelf nog meer te ontwikkelen als amazone en met de beste paarden van de wereld te werken.”

Team

“Het is geen geheim dat ik Jeanna Högberg al heel lang vraag of ze voor Helgstrand Dressage zou willen werken. Ze is een veelzijdige ruiter, die ervaring heeft met het trainen van paarden op alle niveaus en zich eveneens heeft bewezen op internationaal niveau. Ik voel dat Jeanna perfect past in het team zowel qua competentie als persoonlijkheid en ik ben trots dat ze eindelijk ja heeft gezegd. Welkom bij het team, Jeanna!”, schrijft Andreas Helgstrand enthousiast op zijn Facebookpagina

Bron: Horses.nl/Facebook