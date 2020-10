Lotje Schoots verkoopt Grace of Rose aan Helgstrand: ‘Iedereen kan erop wegrijden’

Lotje Schoots leidde Grace of Rose (Jazz x Krack C) vanaf jong paard succesvol op naar de Lichte Tour. Aan hun carrière is nu een eind gekomen. Schoots heeft de negenjarige elitemerrie verkocht aan Andreas Helgstrand.

Met oog op haar uitbreidingsplannen besloot Lotje Schoots Grace of Rose te verkopen. “Op een gegeven moment moet je keuzes maken en ze gaat naar een heel mooi adres. Het is een mooie waardering dat iemand als Andreas mijn Graceje wil hebben. Het is een fijne merrie en ik denk dat iemand heel gelukkig van haar gaat worden.”

Niet zo spannend

Ulf Möller kwam namens zijn werkgever Andreas Helstrand de merrie uitproberen bij Schoots. “Ulf heeft natuurlijk zoveel ervaring en het ging heel goed. Maar Grace is niet zo spannend en heel simpel te rijden. Iedereen kan erop wegrijden. Ze was altijd mijn oogappel, dat maakt het wel een beetje dubbel. Maar de leukste paarden zijn vaak het makkelijkst te verkopen.”

Geen dag spijt

Schoots kreeg de door stal Jacatra, van Henk Bruijns en Madeleine Cotterell, gefokte merrie als vierjarige te rijden met oog op de IBOP. “Grace was zó leuk dat ik toen besloot haar voor mezelf aan te schaffen. Daar heb ik geen dag spijt van gehad.” De combinatie nam in 2018 deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden bij de zevenjarigen en in 2019 maakten ze in Leudelange hun debuut in de internationale Lichte Tour. Daarnaast waren ze succesvol in de Subtop.

Bron: Horses.nl