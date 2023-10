Martin Richenhagen over Helgstrand: ‘Poging om dierenmishandeling goed te praten mag niet getolereerd worden’

Ook Martin Richenhagen, onder andere voormalig Chef d'Equipe van het Duitse team, jurylid en uitgever van Reiter Revue, reageert op de situatie rondom Andreas Helgstrand. Op het bedrijf van Helgstrand werden verborgen opnames gemaakt en de Deense dressuurruiter en handelaar wil voorkomen dat deze beelden openbaar gemaakt worden. "Er geldt altijd een nultolerantie voor dierenmishandeling", reageert Richenhagen daarop.

“Bij de eerste zitting reageerde Helgstrand dat paarden soms gevaarlijk kunnen zijn en dan op hun plaats gezet moeten worden. Hij maakte vervolgens de vergelijking met een hond die af en toe bijt en zei: ‘Je moet de paarden op hun plaats zetten, anders zijn het gevaarlijke, grote dieren’. De poging om dierenmishandeling te verklaren of goed te praten tegenover het moderne publiek mag niet zomaar getolereerd worden”, schrijft Richenhagen in zijn column op Reiter Revue.

Gebrek aan begrip

“Wanneer honden worden afgeschilderd als wilde beesten die met de juiste gewelddadige middelen tot orde moeten worden gedwongen, is dit een duidelijk bewijs dat er volledig gebrek aan begrip bestaat van de psyche van dieren en hoe ze op de juiste manier behandeld moeten worden. Het beeld van paarden als wilde dieren die zich agressief tegenover mensen gedragen, is een volstrekt onaanvaardbare poging om de feiten om te draaien. […] Mensen behandelen huisdieren zoals honden en paarden altijd met grote genegenheid en ruimdenkend. Met onvoorwaardelijke liefde. Agressief gedrag is altijd en uitsluitend het gevolg van een verkeerde omgang en is altijd de schuld van de mens.”

Nultolerantie voor dierenmishandeling

“Er zijn absoluut geen wetenschappelijk onderbouwde redenen om paarden te slaan, te mishandelen met sporen of te martelen met scherpe bitten en dwangmatige hoofdstellen. Er geldt altijd een nultolerantie voor dierenmishandeling. De ethische principes van dierenbescherming, dierenwelzijn en het recht op een gelukkig leven zijn volledig van toepassing op al onze viervoeters. Altijd, overal en zonder enige beperking.”

Bron: Reiter Revue