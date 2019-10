Meike Lang vertrekt bij Helgstrand

Meike Lang ging een kleine twee jaar geleden aan de slag als stalamazone bij Andreas Helgstrand maar daar komt nu een eind aan. De Duitse Grand Prix-amazone keert per 1 november terug naar Gestüt Neuhaus, de stal van haar familie in Baden-Wurttemberg.

Voor Helgstrand bracht Meike Lang dit jaar twee paarden uit op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Bij de vijfjarigen reed de amazone Elverhoejs Raccolto (Sezuan x Sandro Hit) naar de zesde plaats in de kleine finale. Met Icing for U (Ampère x Bocelli) eindigde ze als vijftiende in de finale voor zevenjarigen.

Bron: Horses.nl/FB