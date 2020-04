Michael Grønne Christensen nieuwe stalruiter Helgstrand

Andreas Helgstrand heeft zijn team van ruiters uitgebreid met Michael Grønne Christensen. "De markt veranderd voortdurend en op dit moment zien we groeiende vraag naar goed opgeleide paarden. Dus toen ik hoorde dat Michael op zoek was naar een nieuwe uitdaging, heb ik direct contact met hem opgenomen", vertelt Thomas Sigtenbjerggaard.

Grønne Christensen was de afgelopen jaren actief als manager van de Sønderborg Riding Club. “Michael heeft het uitstekend gedaan in Sønderborg en heeft laten zien dat hij succesvol paarden kan opleiden.” De ruiter stuurde onder andere Tailormade Temptation (Tuschinski x Haarlem) naar het Deens kampioenschap bij de vierjarigen en Holballes Deeba (De Noir x Resident) naar het goud bij de vijfjarigen. Laatstgenoemde leidde hij zelf op tot en met de Grand Prix.

Liever in het zadel

Grønne Christensen koos er in 2019 voor om zijn baan bij Sønderberg om te ruilen voor een baan als stalruiter op een Duitse stal, maar de eigenaar daarvan moest het bedrijf om persoonlijke redenen sluiten. “Mijn tijd op de Sønderborg Riding Club heeft me veel kennis opgeleverd, maar ik kreeg het gevoel dat ik mijn tijd liever in het zadel doorbracht. Dat gevoel werd in Duitsland alleen maar bevestigd”, vertelt de ruiter.

F1-team

“Toen de gelegenheid zich voordeed om bij Helgstrand aan de slag te gaan, heb ik dat aanbod gelijk aangenomen. Ik ben er blij mee deel uit te maken van zo’n sterk team en te kunnen profiteren van de kennis en kunde van allen. Ik zie Helgstrand als het epicentrum van de paardensport. Ik zie het zo: als je coureur bent, wil je deel uitmaken van Ferrari, het meest succesvolle F1-team. Helgstrand is de Formule 1-versie van Ferrari.”

Bron: Helgstrand Dressage