Michelle Vicky Nedergaard: ‘Helgstrand heeft achter mijn rug om mijn paard verkocht’

De Deense krant Nordjyske geeft niet op wat Helgstrand Dressage betreft. In een gisteren gepubliceerd artikel uit Michelle Vicky Nedergaard de beschuldiging dat Helgstrand een paard in haar mede-eigendom zonder haar medeweten (en zonder te betalen) heeft verkocht. Koper zou de Nederlandse multimiljonair Jan Anker zijn, de mede-eigenaar van Hermès.

Nedergaard, die samen met haar man Nedergaard Dressage runt en fokster is van onder andere de hengst Iron (v. Ibiza), vertelt het verhaal als volgt: de Deense wilde onlangs de door haar gefokte en nog half in haar bezit zijnde Rezano (Revolution x Blue Hors Zack) bij Helgstrand bekijken. Dat ging niet omdat Rezano er niet meer stond: ‘hij is verkocht’, kreeg Nedergaard te horen.

Bedrog

Nedergaard was in shock: “Ik heb een contract waarin staat dat ik voor 50% eigenaar ben en het paard niet zonder mijn toestemming verkocht kan worden.” Verder zegt Nedergaard ook voorgelogen te zijn: “In het voorjaar van 2022 kreeg ik te horen dat Rezano bijna klaar was om verkocht te worden, nu blijkt dat hij in juli 2021 al verkocht werd.”

“Het is bedrog. Ik heb nu een half paard in Nederland, dat zonder mijn toestemming verkocht is. Ik heb geen geld ontvangen en nog niet eens te horen gekregen dat hij verkocht was.”

Prijs

Ook over de prijs is onduidelijkheid. “Ik mocht de koopovereenkomst in eerste instantie niet inzien. Ze willen me ongeveer 35.000 euro voor mijn helft geven, ik denk dat hij voor een veel hogere prijs werd verkocht.”

Na enig touwtrekken over en weer kreeg Nedergaard de rekening te zien, maar daar werd het allemaal niet duidelijker op. Bij Rezano staat een prijs van 50.000 euro, maar in dezelfde deal werd ook nog een tweede paard verkocht waarvan de prijs werd doorgekrast én Anker zou een paard naar Helgstrand hebben gestuurd (zonder dat er een prijs bij werd aangegeven).

Jan Anker

Nedergaard wil er niet aan dat multimiljonair Jan Anker, de topman en grootaandeelhouder van zuivelconcern Royal-A-Ware diens vermogen volgens Quote dit jaar een flinke sprong heeft gemaakt naar 220 miljoen euro, een relatief goedkoop paard heeft gekocht als Rezano en een nog goedkoper paard naar Denemarken heeft gestuurd. Volgens Helgstrand Dressage ging het om een paard voor zijn dochters.

Zowel Nedergaard als Nordjyske zochten contact met Anker, zonder succes.

Geen commentaar van Helgstrand en Waterland

Helgstrand Dressage noch private equity-investeerder Waterland (dat een meerderheidsbelang heeft in Helgstrand) willen commentaar geven in Nordjyske. Helgstrand antwoordt uitsluitend op de vragen: “Ik wil niet zeggen hoe u moet onderzoeken, maar u zou deze vragen ook aan uw bron kunnen stellen.”

Nedergaard denkt erover na om juridische stappen te nemen tegen zowel Helgstrand als Waterland, zaken met Helgstrand wil ze in ieder geval niet meer doen volgens Nordjyske.

Bron: Nordjyske