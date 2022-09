Nordjyske brengt dispuut tussen Ronald Vrolijken en Helgstrand aan het licht

De Deense krant Nordjyske is nog niet gestopt met het schrijven over Andreas Helgstrand. Onlangs publiceerde de krant een artikel over Helgstrands betrokkenheid bij het onderduiken van de Koreaanse Yoora Chung. Vandaag verscheen de nieuwste publicatie met een Nederlandse link: het verhaal over de verkoop van Empire B (v. Sting).

Het verhaal van Empire B heeft veel overeenkomsten met verhalen die Nordjyske eerder bracht over Helgstrand. Het paard zou door Helgstrand voor veel meer zijn verkocht dan hij de mede-eigenaren van het paard liet weten. In dit geval waren dat Ronald Vrolijken (die zich bedonderd voelt door Helgstrand) en Marthijs Brouwer.

Marthijs Brouwer: ‘Verhaal geeft de werkelijkheid niet weer’

Die laatstgenoemde, Marthijs Brouwer, laat aan de redactie van Horses.nl weten dat hij geen problemen heeft met de handelswijze van Helgstrand en dat hij een goede relatie heeft met de Deense paardenhandelaar. “Ik heb nooit met de journalisten van Nordjyske gesproken en dit verhaal geeft niet weer hoe de deal was.” Door de Deense krant wordt Brouwer wel geciteerd. Als volgt: “We hebben het over 2015 en leven nu in 2022. Ik heb niet de klanten zoals Helgstrand die wel heeft.” Brouwer benadrukt dat hij contact onderhield met Helgstrand en niet Ronald Vrolijken. Dat meldt ook Andreas Helgstrand aan Nordjyske.

Het verhaal van Empire B

Terug naar het verhaal: de door Eric Koele gefokte Empire B (Sting x 00 Seven) was tot 2014 in bezit van Ronald Vrolijken en Marthijs Brouwer. In 2014 kocht Helgstrand zich voor de helft in bij het paard. Een jaar later, in juni 2015, verkocht Helgstrand het paard aan Kristin Andresen.

Ruilhandel

Volgens Helgstrand had Empire B 150.000 euro opgebracht en zo was er dus 75.000 euro voor Vrolijken en Brouwer. Wat de twee heren niet wisten, is dat er helemaal geen geld over tafel ging bij de verkoop van Empire B. Kristin Andresen ruilde namelijk een ander paard in bij Helgstrand en kreeg daar Empire B voor terug.

850.000 euro

Het paard dat Andresen inruilde was Chicago, die ze voor 850.000 euro had gekocht. Volgens het contract tussen Helgstrand en Andresen, dat door Nordjyske werd ingezien, had Andresen het recht om Chicago in te ruilen voor een paard van gelijke waarde. “Het bedrag moet overeenkomen met de aankoopprijs die Kristin Andresen betaalde voor Chicago”, citeert Nordjyske het contract.

Verminderd in waarde

Volgens Helgstrand was Chicago in zijn tijd bij Andresen, ongeveer een jaar, qua conditie achteruit gegaan en minder waard geworden en verklaart daarmee het verschil in waarde.

‘Mijn geld om zijn problemen op te lossen’

Ronald Vrolijken, die ook sprak met Nordjyske, wil het er niet bij laten zitten en overweegt juridische stappen. “Helgstrand heeft mijn geld gebruikt om zijn problemen op te lossen”, wordt hij geciteerd.

Lees het hele artikel hier

Bron: Nordjyske