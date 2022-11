Nordjyske: ‘Donkey Boy niet meer geschikt als sportpaard’

De Deense krant Nordjyske heeft vanavond een artikel gepubliceerd over de Donkey Boy-kwestie. De krant meldt onder andere dat in een veterinair rapport van Højgaard Heste Hospital staat dat de tienjarige hengst niet meer geschikt is voor de sport.

Verder gaat de krant namelijk vooral dieper in op de toedracht van het ongeluk, zoals te verwachten was na de persberichten van Helgstrand Dressage over die toedracht en de uitspraken van Kristin Andresen op de Zweedse website Ridsport.

Andresen: ‘Ik heb tijd en geld’

De krant meldt bovendien dat Andresen niet alleen een juridisch geschil heeft met Academy Bartels (over de uitgebleven betaling van 2.500.000 euro voor Donkey Boy), maar ook met Helgstrand over de toedracht van het ongeluk. Dat wordt door Helgstrand in alle toonaarden ontkend.

Kristin Andresen zegt tegen Nordjyske dat zij de onderste steen boven wil en ze niet bang is voor een juridisch gevecht, ook als dat jaren gaat duren en bakken geld kost. “Ik zal alle middelen inzetten. Als ik ontdek dat iemand me probeert te bedriegen, ga ik daar achteraan. Helemaal tot het einde. Ik heb Andreas verteld dat hij moet beseffen dat ik zowel tijd als geld heb. En dat is een slechte combinatie voor degene aan de andere zijde.”

Voormalig groom

In Nordjyske doet een voormalig Helgstrand-groom die alleen met voornaam wordt genoemd in het artikel (Karoline) haar verhaal over het ongeluk. Karoline, die ten tijde van het ongeluk niet meer werkte voor Helgstrand maar haar paard daar nog wel op stal had staan, beweert dat het ongeluk op stal gebeurde en niet in de paddock.

De versie van Karoline wordt als volgt geschilderd: een groom bracht Donkey boy naar zijn box en in die box zou een deken hebben gelegen, daar zou hij van zijn geschrokken, zich hebben losgerukt en over de stalgang gegaloppeerd. Vervolgens zou de hengst bijna tegen deur geknald zijn en daarbij gevallen.

Helgstrand: Onze versie is de enige ware versie

Die verklaring staat tegenover het verhaal van Andreas Helgstrand. Helgstrand zelf en COO Per Jensen melden aan Horses.nl dat zij er 100% voor in staan dat de versie die zij uit de doeken hebben gedaan in een op 25 oktober gepubliceerd persbericht de ware versie is en dat er tig getuigen zijn die dat kunnen bevestigen.

Lees ook:

Bron: Nordjyske/Horses.nl