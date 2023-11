Nordjyske: ‘Helgstrand onder druk: veel verkoop en weinig inkoop’

De Deense krant Nordjyske, de krant die in 2022 een hele reeks artikelen plaatste over frauduleus handelen van Andreas Helgstrand, heeft weer een nieuw artikel geplaatst over Helgstrand Dressage. De krant sprak met verschillende bronnen uit de Deense paardenwereld die het opvallend vinden dat een boel paarden in de uitverkoop gingen via de twee Helgstrand-veilingen, beduidend meer paarden te koop staan en daarnaast melden dat Helgstrand dit jaar bijna niet aankocht.

De uitverkoop bij Helgstrand is in de paardenwereld niet onopgemerkt gebleven. 47 jonge paarden werden dit najaar verkocht via twee veilingen op het platform Horse24.com. Een deel daarvan aantoonbaar met flink verlies. In de laatste Helgstrandveiling werden zestien van de 21 aangeboden paarden voor 20.000 euro of minder verkocht. Ook is het aantal paarden dat te koop staat op de website van Helgstrand de laatste tijd fors omhoog gegaan.

Volgens Helgstrands commercieel directeur Anders Bjørnstrup is daar niks geks aan: “Het is onderdeel van de bedrijfsstrategie om afscheid te nemen van paarden waarbij het onwaarschijnlijk is dat ze zich zullen ontwikkelen tot toppaarden. Sommige jaren doen we dat meer dan andere jaren.”

Weinig inkoop

Een fokker die anoniem wil blijven meldt aan Nordjyske dat Helgstrand praktisch niet meer heeft ingekocht dit jaar. “Wij fokkers kunnen elkaar niet ontmoeten zonder dat we praten over het feit dat Helgstrand bijna niet inkoopt.” Ook op veilingen was Helgstrand dit jaar niet nadrukkelijk aanwezig.

Afwezig op keuringen

De afwezigheid van Helgstrand-hengsten op keuringen is eveneens opvallend. Op de Hannoveraanse hengstenkeuring stelt Helgstrand zelf geen enkele hengst voor, in Westfalen nam hij er twee mee naar de voorselectie (beide door) en in Oldenburg is er eentje aangemeld. Ten opzichte van voorgaande jaren is dat zeer weinig.

Vastgoed

Verder meldde dressage-news.com onlangs dat Helgstrand en Waterland bezig zijn met de verkoop van de Windsome Farms in Wellington, nog geen vier jaar na aankoop. Daarover zegt Bjørnstrup: “Ik kan niet bevestigen dat we het onroerend goed hebben verkocht, omdat dat niet het geval is”

Om daar aan toe te voegen: “Hoewel vastgoed een goed rendement kan opleveren, kan ik eerlijk zeggen dat het voor Helgstrand Dressage geen doel op zich is om in bakstenen te investeren, aangezien wij ons geld liever zouden gebruiken om te investeren in onze core business.”

Financiële verplichtingen

Al met al lijkt het erop dat Helgstrand dringend positieve cashflow nodig heeft. Dat komt ook overeen met wat meerdere goed ingevoerde bronnen Horses.nl vertellen: de (financiële) bomen groeien bij Helgstrand – ook met Waterland achter zich – niet meer tot in de hemel en er is dringend geld nodig om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

In dat kader is het ook opvallend dat de man die de Waterland-deal met Helgstrand maakte – Waterland Nordic-chef Kasper Kristiansen – deze zomer ontslag heeft genomen. Hij is vervangen door Nicklas Guldberg, investment director bij Waterland.

TV2 uitzending

Een ander punt van zorgen bij Helgstrand Dressage is ongetwijfeld de op handen zijnde uitzending van Operation X, waarvoor undercover opnames gemaakt werden bij Helgstrand Dressage. In een kort geding kon Helgstrand de uitzending niet stoppen, maar tegen die uitspraak ging Helgstrand in beroep. De uitkomst van dat beroep wordt de komende dagen verwacht. Als de rechter de uitzending niet tegenhoudt, wordt Operation X over Helgstrand Dressage 16 november uitgezonden.

Bron: Horses.nl/Nordjyske