Nordjyske komt met volgende Helgstrand-verhaal: Paard zonder medeweten verkocht, koper onbekend

De artikelen van zondag en maandag waren niet de enige onthullingen die de Deense krant Nordjyske aan het licht brengt over Andreas Helgstrand. Vandaag is het derde artikel gepubliceerd met het verhaal over Nepos A Zack (v. Sezuan). Een ruin die Helgstrand zonder medeweten van de mede-eigenaren verkocht. De koper? Een mysterie.

In de zomer van 2019 verkocht Helgstrand in Wellington Nepos A Zack zonder medeweten van de mede-eigenaren (en fokkers) Maria Stryn-Hasjlund en Linda Stidsborg. Duur was ‘ie niet – bij Helgstrand zou hij bijna in de ‘koopjeshoek’ terecht komen – met 70.000 dollar. Dat had er mee te maken dat hij ‘onhandelbaar’, ‘stom’ en zelfs ‘gevaarlijk’ zou zijn geworden in de Verenigde Staten. Van de 35.000 dollar die overbleef voor de fokkers, moest er ook nog 17.500 dollar door de fokkers aan een commissionair worden overgemaakt.

Koopcontract

De twee foksters stonden er op dat Helgstrand het koopcontract zou overleggen toen ze hoorden dat de handelaar de ruin had verkocht. Op dat koopcontract stonden niet zij als verkopers, maar het bedrijf Pam Davies Sales LLC. De naam van de koper was zwartgelakt. De mede-eigenaren hadden geen recht de naam te zien volgens Helgstrand.

Susie Dutta

Na aandringen kregen Stryn-Hasjlund en Stidsborg een tweede versie van het contract, duidelijk een andere dan de eerste. Met een andere tekst en opmaak. Koopster was hier Susan Dutta.

Dutta, die al jaren traint bij Lars Pedersen (tegenwoordig chef van Helgstrand Dressage USA) en de vrouw van Tim Dutta die met Dutta Corp. Helgstrands paarden de wereld over vliegt, verklaart in een telefoongesprek met de journalisten van Nordjyske dat ze dat ze het paard niet gekocht heeft om later te zeggen dat het tekenen van het contract een soort vriendendienst was.

Verkocht voor een veel hoger bedrag

De fokkers gaan er vanuit dat Helgstrand Nepos a Zack voor een veel hoger bedrag dan 70.000 dollar heeft verkocht. De ruin is later opgedoken bij de steenrijke Jacqueline Shear, die hem in training zette bij Lisa Wilcox. Nu rijdt Michael Sjerven Nepos A Zack, hij zegt dat Shear de ruin in de zomer van 2019 heeft gekocht.

Na stevige gesprekken (die door de fokkers worden opgenomen en aan Nordjyske werden overlegd) met Helgstrand en manager Per Jenssen en inmenging van een advocaat hoefden de fokkers de commissie uiteindelijk niet te betalen.

Ze zijn er nog steeds van overtuigd opgelicht te zijn, maar kunnen zich een duur juridisch proces tegen Helgstrand niet veroorloven.

Bron: Nordjyske