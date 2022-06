Nordjyske krijgt een grote naam aan het praten: Bachmann-Andersen klapt uit de school

De Deense krant Nordjyske heeft ondertussen vijf artikelen gepubliceerd over de handelspraktijken van Andreas Helgstrand. Tot nog toe kwamen vooral kleine fokkers en investeerders aan het woord in de krant met beschuldigingen aan het adres van Helgstrand. Dat verandert vandaag met het zesde artikel: Daniel Bachmann-Andersen klapt uit de school.

Daniel Bachmann-Andersen, die vorige week z’n WK-ticket verloor met de door Helgstrand in de banen geleide verkoop van Marshall-Bell, sprak met de journalisten van Nordjyske. Na het lezen van de vorige week gepubliceerde artikelen van de krant begon hij na te denken over zijn eigen deals met Helgstrand.

Gaston van Jan Pedersen

In 2021 kocht Daniel Bachmann-Andersen zich bij Helgstrand Dressage voor 560.000 kronen (ongeveer 55.000 euro) voor de helft in bij de door Jan Pedersen gefokte Gaston (Grand Galaxy Win x Romanov). Helgstrand vertelde Bachmann-Andersen destijds dat er nog een mede-eigenaar van Gaston was, maar de ruiter ging er vanuit dat hij diens deel overneemt. Na de verhalen van Nordjyske begint hij daar aan te twijfelen.

WBFSH- en DWB-voorzitter Jan Pedersen opgelicht

Bachmann-Andersen trekt de stoute schoenen aan en belt Jan Pedersen over de door hem gefokte Gaston. Pedersen, voorzitter van het Deense stamboek en van de WBFSH, meldt hem dat Helgstrand hem verteld had dat Gaston in zijn geheel verkocht was voor 500.000 kronen. Hij had daarom de helft, 250.000 kronen, gekregen van Helgstrand.

Geschokt en woest

Maar Helgstrand verkocht zijn deel dus niet en verkocht de helft van Gaston vervolgens voor meer dan het dubbele dan wat hij Pedersen had betaald. “Ik was geschokt en ben woest”, zegt Bachmann-Andersen, die ook geen paarden samen meer met Helgstrand zegt te willen. “Dit zijn geen praktijken waar ik achter kan staan. Het is belangrijk voor mij om enkele van mijn collega’s in de branche te steunen die niets durven te zeggen.”

Pedersen bevestigt, maar gaat niet op details in

De journalisten van Nordjyske nemen ook contact op met Pedersen, die het verhaal bevestigd maar niet in wil gaan op details. Wel bevestigt Pedersen dat hij in de afgelopen dagen contact heeft gehad met Helgstrand.

Bron: Nordjyske