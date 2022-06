Nordjyske legt veilingtruc Helgstrand bloot

D'Avie (veilingprijs: 640.000 euro), Revolution (1.200.000 euro), So Unique (650.000 euro), Vivino (2.010.000 euro) en Dynamic Dream 1.900.000 euro). Een rijtje hengsten waarvan bekend is dat Andreas Helgstrand ze in de vingers kreeg voor heel wat minder dan de veilingprijs. Maar hoe werkt Helgstrands veilingtruc en wat schiet hij er mee op? Met een ander voorbeeld (een veulen) legt de Deense krant Nordjyske in haar nieuwste Helgstrand-artikel één en ander bloot.

Het voorbeeld dat Nordjyske gebruikt om Helgstrands handelswijze bij een veiling bloot te leggen gaat om Gammelenggård’s Galiano (v. Grand Galaxy Win), die in september 2020 op de Nordic International Sales (een samenwerking tussen het DWB en Helgstrand Dressage) volgens de veilingstatistiek voor 527.000 kronen (54.000 euro) werd geveild.

Vooraf ‘gekocht’

Vlak voor aan de veiling contacteerde Helgstrand de fokker van het veulen met de mededeling dat een investeerder interesse had en ze minstens 75.000 kronen zou krijgen, alles wat er bovenop kwam zou ze moeten delen met Helgstrand. Fokster Nanna Jonsson vertelt aan Nordjyske dat ze zich onder druk voelde gezet en daarom instemde.

Afgenomen voor 187.500 kronen

Een paar weken na de veiling had Jonsson echter nog geen cent gezien en nam daarom contact op met Helgstrand. Die vertelde haar dat de investeerder van de kar was gesprongen en hij geen interesse had om het veulen te kopen, laat staan voor de veilingprijs. Helgstrand bood haar wel aan het veulen te kopen voor 50.000 kronen.

Daar stemde Jonsson niet zomaar mee in en na een paar weken onderhandelen nam Helgstrand het veulen af voor 187.500 kronen.

Investeerder moet volle pond betalen

Een paar dagen nadat Helgstrand het veulen had afgenomen, kreeg de investeerder de rekening (die Nordjyske inzag) gepresenteerd voor de aanschaf van het veulen: 527.000 kronen.

Gehele aankoopprijs

De investeerder, die ook sprak met Nordjyske, was helemaal niet van de kar gesprongen: hij wist niet beter dan dat hij het veulen op de veiling had gekocht. Hij betaalde de gehele aankoopprijs en Helgstrand ‘kreeg’ zijn deel in ruil voor stalling en training (op latere leeftijd).

Kas met 339.500 kronen en een half paard gespekt

De investeerder wist niets van de deal die achter de schermen werd gemaakt én Helgstrand liet hem ook nog opdraaien voor de veilingkosten en -commissie aan het stamboek. En zo werd de kas van Helgstrand Dressage met 339.500 kronen (bijna het dubbele van de aankoopprijs) en een half paard gespekt.

Geen commentaar

Helgstrand wil niet ingaan op de kwestie. Hij laat aan Nordjyske weten dat de investeerder nog steeds bij is met zijn investering en dat hij zich niet herkent in de genoemde bedragen.

Bron: Nordjyske