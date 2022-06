Nordjyske neemt werkomstandigheden bij Helgstrand onder de loep

Met haar onthullingen over Helgstrand Dressage legt de Deense krant Nordjyske pijnpunten in de paardenwereld bloot die breder spelen dan alleen bij Helgstrand Dressage. De corruptie in de paardenhandel, maar nu ook de werkomstandigheden in de paardenwereld. Meerdere grooms en een voormalig stalmanager spreken over slechte betaling, slechte behandeling en lange dagen.

Dat werken in de paarden niet altijd over rozen gaat, is binnen de paardenwereld geen geheim. ‘Geen 9 tot 5-mentaliteit’, staat praktisch in elke vacature. De Deense krant Nordjyske schrok van de verhalen van werknemers bij Helgstrand en heeft in haar dossier over Helgstrand Dressage een uitgebreid artikel gepubliceerd over de werkomstandigheden voor grooms.

Minder dan 7 euro per uur

In het artikel komen onder andere twee grooms met naam (Camilla Christensen en Freia Jørgensen) en voormalig stalmanager Silje Engesvik aan het woord over de werkomstandigheden op Helgstrand Dressage. Verder sprak de krant met grooms die anoniem willen blijven.

Christensen, die 2,5 jaar werkte bij Helgstrand Dressage als groom, verdiende bij Helgstrand 1.344,16 euro (10.000 Deense kronen) voor een 48-urige werkweek, een uurloon van zo’n 7 euro dus. In werkelijkheid lag het uurloon nog later aangezien overuren meer regel dan uitzondering waren. Christensen schat dat ze per week 60 uur werkte en dat wordt in het artikel bevestigd door voormalig stalmanager Engesvik.

De gemaakte overuren werden bij Helgstrand niet uitbetaald, maar konden worden opgenomen als vrije uren als de situatie dat toeliet. Het probleem was dat de situatie het nooit toeliet.

915 euro uitbetaald

Verder bleef er overigens minder over van die 10.000 kronen voor Christensen, aangezien per maand 1.000 kronen werden afgetrokken voor een kamer, 440 kronen voor de lunch en 1.750 kronen voor het pension van haar eigen paard. 6.810 kronen (915 euro) kreeg Christensen uitbetaald.

Vakbond: ‘Heftigste wat ik gehoord heb’

Nordjyske sprak verder met de vakbond 3G in Aalborg, die weinig aan de situatie zeggen te kunnen veranderen. Denemarken heeft geen minimumloon en omdat er gewerkt wordt met levende dieren die verzorging en voeding hebben, kan er ook niet ingegrepen worden wat betreft de uren.

Wel zegt Kasper Oxholm Johansen van 3G: “Met een 60-urige werkweek komt het uurloon neer op 40 Deense kronen (5,38 euro, red.) per uur, dat is het heftigste wat ik ooit gehoord heb in mijn tijd bij 3G. We komen slechte situaties tegen bij arbeidsmigranten, maar zelfs die komen nog op 80 kronen per uur (10,75 euro, red.).”

Bron: Nordjyske