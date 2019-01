Oldenburger kampioen Global Player ook WFFS-drager

Niet alleen de reservekampioen van de Oldenburger keuring is WFFS-drager, ook kampioen Global Player (Grand Galaxy Win T x Don Schufro) is drager van het gen dat WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) kan veroorzaken. De hengst die in gezamenlijk bezit is van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle wordt op de site van Schockemöhle als WFFS-drager opgevoerd. In het lijstje met positieve hengsten van Schockemöhle (aan Horses.nl door Christoph Hinkel bevestigd) werd Global Player nog niet genoemd.

De hengst die dit jaar direct voor 1.300 euro wordt aangeboden was afgelopen najaar de grote publiekslieveling in Oldenburg. Over de hengst werd in de wandelgangen direct al verteld dat hij drager is van WFFS, dat wilde fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof in november nog niet direct bevestigen. “Ik zou willen dat ik er gewoon open over kon praten, zodat we van WFFS ook niet onnodig iets geheimszinnigs en spannends hoeven te maken. Maar helaas hebben we in Oldenburg enkele hengstenhouders die met alle macht openheid over WFFS proberen tegen te houden”, zei Schleppinghof destijds in De Paardenkrant.

Hengstverteilungsplan

Die geheimzinnigheid duurde niet lang, want vanaf dit jaar wordt de WFFS-status van Oldenburger hengsten die ter dekking staan vermeld in het Hengstverteilungsplan dat binnenkort online beschikbaar komt. “Ik ben van mening dat je hier gewoon open over moet zijn en dat je daarmee ook al een deel van de zorgen wegneemt. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld de röntgenologische gezondheid van hengsten. Daarover zou ik ook het liefst opener zijn. Als je dat soort dingen gewoon nuchter in de openheid brengt, wordt het minder opgeblazen.”

Bron: Horses.nl