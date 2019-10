Prestigieuze ondernemersaward voor Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage heeft de nieuwe ondernemersaward 'Succesvirksomhed 2019' uitgereikt gekregen. De award, een initiatief van de Deense bank Spar Nord en de internationaal opererende accountantsorganisatie BDO, is een eerbetoon aan succesvolle bedrijven die indrukwekkende financiële resultaten hebben behaald en bijdragen aan de groei van de lokale en nationale economie.

“Het is altijd een grote eer om prijzen te ontvangen maar we zijn extra trots en blij met een ondernemersprijs, waarbij de vergelijking en selectie gebeurt in verschillende branches. Daarom is het geweldig om door Spar Nord en BDO te worden erkend voor het werk dat we doen. Ik ben trots op Helgstrand Dressage, en niet in het minst het hele team erachter, aldus Andreas Helgstrand.

Bron: Helgstrand/Horses.nl