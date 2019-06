Quarton nu al weer doorverkocht aan Charlotte Jorst

De meeste handelaren verdienen één keer aan een paard. Andreas Helgstrand zou Andreas Helgstrand niet zijn als het hem niet lukte om twee keer te beuren. In 2016 kwam Quarton op stal bij Helgstrand om verkocht te worden. In 2017 verkocht hij de ruin aan één van zijn topklanten, Anna Kasprzak. Zij ruilde de inmiddels Grand Prix-geklasseerde ruin onlangs bij Helgstrand inruilde voor de Lusitano Addict de Massa. Recent kwam een andere grootafneemster bij Helgstrand langs en Quarton is nu al weer doorverkocht aan Charlotte Jorst.

De tienjarige Quarton was als jong paard succesvol en nam drie keer deel aan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en daarnaast won hij twee keer het Zweedse kampioenschap voor jonge paarden. In de Lichte Tour was hij succesvol met Anna Kasprzak en in 2018 debuteerde de ruin onder de Deense op Grand Prix-niveau. De vos liep één internationale wedstrijd op Grand Prix-niveau, hij scoorde in Randbøl 69,913% in de Grand Prix en 70,596% in de Spécial.

Terug naar Helgstrand

Dit voorjaar bracht Kasprzak de ruin terug naar Helgstrand en kreeg in ruil voor Quarton de Lusitano Addict de Massa mee. Vorige week maakte Kasprzak bekend dat Quarton was verkocht aan Helgstrand en daarbij gaf ze de volgende toelichting. “Het verkopen van fijne paarden hoort bij het runnen van een stal. Van Quarton heb ik veel geleerd.”

Grootinkoopster Charlotte Jorst

De in Californië woonachtige Deense Charlotte Jorst behoort samen met onder andere Kasprzak tot de beste klanten van Helgstrand. Zij zag wel wat in de vosruin. “Terwijl ik in Denemarken was heb ik Quarton geprobeerd. Een paar jaar geleden heb ik hem ook al geprobeerd, maar toen kocht ik hem niet. Nu wel! Ik houd van dit paard. Hij is 10 jaar en perfect in alle opzichten. Dit wordt een geweldig avontuur”, schrijft Jorst op facebook.

Rijtje paarden

Eerder kocht Jorst bij Helgstrand onder andere de Grand Prix-paarden Nintendo, Akeem Foldager, Lorenzo (die weer werd ingeruild) en Deep Impact. Ook kocht ze bij Helgstrand de hengsten Grand Galaxy Win T en Botticelli en de in jonge paarden-rubrieken succesvolle Zhaplin Langholt.



