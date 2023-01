Record jaarresultaat Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage en zijn handelspraktijken kwamen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws. Ondanks de onderzoeken naar die praktijken en de publicaties hierover in de Deense krant Nordjyske (lees ook Horses Jaaroverzicht 2022) wist het bedrijf toch een historisch recordresultaat te behalen. De winst voor de belasting bedroeg 154 miljoen Deense Kronen, ruim 20,7 miljoen euro.

Sinds proff.dk de jaarstukken van Helgstrand Dressage ApS voor 2022 heeft gepubliceerd, is het duidelijk dat de Noord-Jutse stoeterij een recordresultaat in de geschiedenis van het bedrijf heeft weten te behalen.

De winst voor belastingen bedraagt maar liefst 154 miljoen DKK en overtreft daarmee het resultaat van vorig jaar van 140 miljoen DKK. In 2018 had het bedrijf een resultaat van 141 miljoen Deense kronen, in 2019 was dat 100 miljoen Deense kronen.

2020 laagste resultaat

In 2020 was de winst van 18 miljoen DKK de laagste in de geschiedenis van het bedrijf. In dit jaar deed corona zijn intrede in de wereld, en dat had grote gevolgen voor de resultaten van het bedrijf in dat jaar. Het eerste boekjaar voor Helgstrand Dressage was 2013, toen het resultaat 39 miljoen Deense kronen bedroeg, en in de jaren vanaf 2013 tot het resultaat in 2018 lag het tussen ongeveer 47 en 87 miljoen Deense kronen.

Gestage groei

Ook het aantal werknemers bij Helgstrand Dressage is in de loop der jaren gestaag gegroeid: volgens proff.dk van 23 werknemers in 2014 naar 91 werknemers in 2022. Helgstrand Dressage is in de loop der jaren gegroeid en tegenwoordig is het bedrijf onderdeel van Global Equestrian Group Holding ApS, waar Andreas Helgstrand als CEO fungeert. Een bedrijf dat ook verschillende andere dochterondernemingen omvat.

Bron Ridehesten.com