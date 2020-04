Severo Jurado López stopt bij Helgstrand

Er is na 7 jaar een einde gekomen aan de samenwerking tussen Andreas Helgstrand en zijn succesvolle stalruiter Severo Jurado Lopéz. De Spaanse ruiter, die zijn carrière in Nederland begon bij Gertjan en Anne van Olst, begint zijn eigen trainingsstal samen met zijn vriendin Annika Damrau. "Het zijn een aantal fantastische jaren bij Helgstrand geweest en we hebben onvergetelijke herinneringen gemaakt, maar nu is het tijd voor het volgende hoofdstuk in mijn leven", aldus Jurado Lopéz.

“Annika en ik zullen onze eigen stal (in Denemarken) hebben voor slechts een paar paarden en klanten, die we zullen trainen en individueel verzorgen. Het hebben van een eigen stal is altijd een grote droom van me geweest en ik ben er nu klaar voor. We zijn heel enthousiast en gemotiveerd om met deze grote stap te beginnen”, vertelt de ruiter.

Jammer

“De afgelopen 7 jaar is een avontuur geweest voor zowel Severo als voor ons, maar helaas weten we dat aan alles een einde komt en veel van onze ruiters voor zichzelf starten als ze de nodige ervaring hebben opgedaan en naam hebben gemaakt. Het is natuurlijk ontzettend jammer om afscheid te moeten nemen van zo’n goede ruiter, maar gelukkig hebben we jarenlang het genoegen gehad van hem te kunnen genieten”, aldus Helgstrand.

Speciale herinneringen

Jurado López voegt daar aan toe: “De Olympische Spelen met Lorenzo, mijn drie gouden medailles met Fiontini en de twee gouden medailles met D’Avie zijn speciale herinneringen. Het lijdt geen twijfel dat met name D’Avie en Fiontini een speciale plaats in mijn hart hebben veroverd, maar ik ben ook verheugd dat Andreas zelf de opleiding van hen op zich neemt.”

Geen definitief einde

Toch komt er niet definitief einde aan de samenwerking tussen Helgstrand en Jurado López, omdat ze een samenwerking zijn aangegaan op het gebied van voortgezette training van paarden. Volgens Helgstrand een mogelijkheid die is voorbehouden aan zeer weinig mensen.

Bron: Severo Jurado López/Helgstrand Dressage