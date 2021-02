Uitbreidingsplannen Ludger Beerbaum krijgen vorm

Met de kersverse samenwerking van Andreas Helgstrand en Ludger Beerbaum werd ook bekend gemaakt dat het Riesenbeck International Equestrian Center dit jaar wordt uitgebreid. Die uitbreidingsplannen krijgen steeds meer vorm. Het gaat onder andere om twaalf woongebouwen voor gasten en medewerkers, meerdere stalgebouwen - waaronder een hengstenstal - en een eigen dierenkliniek.

In het Duitse dagblad Münsterländische Volkszeitung vertelt Karsten Lütteken, algemeen directeur van Riesenbeck Internationaal, over de plannen. Er komen op de nieuwe locatie meerdere rijhallen en het plan is dat er tussen de 100 en 150 paarden getraind en verkocht kunnen worden.

Volgens Münsterländische Volkszeitung zijn de plannen vorige week woensdag besproken in een raadsvergadering. De accommodatie komt op een locatie van circa 16 hectare.

Bron: Reiter Revue/Münsterländische Volkszeitung