Uitspraak over Operation X-uitzending Helgstrand in de komende dagen verwacht

Helgstrand Dressage stond vandaag voor de tweede keer tegenover de Deense commerciële TV-zender TV2 in de rechtbank omtrent de Operation X-uitzending over Helgstrand Dressage. In september van dit jaar oordeelde de rechtbank in Aalborg dat de undercoveropnames in de stallen van Andreas Helgstrand uitgezonden konden worden, maar Helgstrand legde zich daar niet bij neer. Nu wordt de zaak nogmaals behandeld door het Gerechtshof.

De Deense hippische website Ridehesten publiceerde vandaag als eerste over de zaak tussen Helgstrand en TV2, maar wordt daar nog niet concreet. Ridehesten schrijft dat vandaag de eerste zittingsdag was in zaak, maar meldt niet wat er besproken is.

Principekwestie

In aanloop naar de zitting publiceerde Helgstrand al wel een statement, waarin nogmaals wordt uitgelegd dat het hier vooral gaat om een principekwestie:

“We hebben uit principiële overwegingen gekozen om TV 2 aan te klagen voor hun keuze van journalistieke methode. Omdat wij menen dat het in Denemarken niet mag worden toegestaan om een mol in een bedrijf te planten en nietsvermoedende werknemers te filmen die niets verkeerd hebben gedaan behalve naar hun werk gaan. Dit is niet goed voor ons bedrijf of onze werknemers.”

‘We hebben nog veel te leren’

Verder meldt Helgstrand Dressage dat ze ongeacht de uitkomst sowieso veel geleerd heeft en nog te leren heeft. “We zijn ons er ten volle van bewust dat de discussie over de uitzending al een debat op gang heeft gebracht over dierenwelzijn en de opleiding van topdressuurpaarden. Dit is een heel belangrijk debat, waar wij bij Helgstrand Dressage nog veel te leren hebben.”

Vervolgens verwijst Helgstrand naar een door juristen opgesteld document naar aanleiding van onthullingen van de Deense krant Nordjyske in 2022.

Lees ook:

Bron: Horses.nl