Ulf Helgstrand per direct afgetreden als voorzitter Deense bond

Ulf Helgstrand, de vader van Andreas Helgstrand, is vandaag per direct afgetreden als voorzitter van de Deense paardensportbond DRF. Helgstrand was 20 jaar voorzitter en werd dit voorjaar nog herkozen voor twee jaar. De belangrijkste reden voor zijn aftreden is de (schijn van) belangenverstrengeling als het op zoon Andreas Helgstrand aankomt. De Deense hippische autoriteiten lijken de directe banden met Helgstrand door te snijden.

De Deense publieke opinie, voorlopig nog vooral binnen de paardensport zelf, draait op het moment snel als het op Helgstrand aankomt.

Eurodressage maakte een reconstructie van het draaien van de publieke opinie waarbij allerlei gebeurtenissen (de publicaties in Nordjyske over Helgstrand, de aangekondigde Operation X-uitzending bij Helgstrand, de diskwalificatie van Helgstrand op het Deense Kampioenschap en als klap op de vuurpijl de spraakmakende open brief van voormalig chef d’equipe Kimi Nielsen) aan bod komen. Een artikel dat op facebook overigens razendsnel gedeeld werd door Prinses Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein (en dat zegt ook wat).

Ridehesten

Dat de (hippische) publieke opinie ten opzichte van Helgstrand is gekeerd wordt misschien wel het mooist geïllustreerd op de hippische website van Ridehesten. Op Ridehesten.dk was in het verleden zelden een kritisch woord te lezen over de ‘eigen’ grote stallen (Blue Hors, Helgstrand), maar deze week werd daar duidelijk mee gebroken door het publiceren van de brief van Kimi Nielsen.

Ulf Helgstrand treedt terug

In dat licht moet het terugtreden van Ulf Helgstrand als voorzitter van de Deense bond gezien worden. Op Ridehesten.dk wordt het terugtreden als volgt uitgelegd: “Op de laatste ledenraadsvergadering in april 2023 werd Ulf Helgstrand herkozen als voorzitter voor een nieuwe periode van 2 jaar. Sindsdien moest hij zich bij enkele van de belangrijkste en zwaarste thema’s in het bestuurswerk vaak onthouden van inbreng wegens belangenverstrengeling […] Helgstrand treedt terug om het bestuur ‘peace of mind’ te geven bij belangrijke zaken.”

De huidige vice-voorzitter Jakob Blicher Ravnsbo zal voorlopig interim-voorzitter van de Deense bond zijn.

Lid Deense paardenwelzijnsbond treedt terug wegens Helgstrand-connectie

En niet alleen bij de Deense paardensportbond worden de links met Helgstrand verbroken. De advocaat Sophus Bøgeskov Christensen, lid van de Deense paardenwelzijnsbond, gaf zijn functie ook onlangs op. Christensen is ook persoonlijk advocaat van Helgstrand. In een persbericht meldt de bond dat het terugtreden van Christensen te maken heeft met de connectie met Helgstrand en de op handen zijnde Operation X-uitzending.

Bron: Eurodressage/Horses.nl