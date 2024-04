Ulf Helgstrand stelt zich kandidaat voor de functie directeur bij het Deens Warmbloed

Het Deens Warmbloed is al enige tijd op zoek naar een nieuwe directeur, waarvoor gegadigden zich tot en met 1 april 2024 kunnen aanmelden. Op deze laatste sollicitatie dag heeft de voormalig voorzitter van de Deense paardensportbond DRF, Ulf Helgstrand, zich aangemeld.

Ulf Helgstrand, de vader van Andreas Helgstrand, legde begin dit jaar zijn functie als voorzitter van het DRF neer. Na twintig jaar voorzitterschap trad hij in september 2023 per direct terug als voorzitter. De belangrijkste reden voor zijn terugtreden was de (schijn van) belangenverstrengeling als het op zoon Andreas Helgstrand aankwam. Begin dit jaar maakte hij zijn terugtreding officieel.

Volgens Ridehesten wil Helgstrand zijn ervaring nu gaan inzetten om zich te richten op de fokkerij en sport.

