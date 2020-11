Andreas Helgstrand had eerder al bekend gemaakt dat Helgstrand Dressage en Waterland Gestüt Famos in Syke hebben aangekocht als nieuwe vestiging van de Duitse afdeling van Helgstrand Dressage. Nu is de verhuizing van Helgstrand Germany een feit. Ulf en Eva Möller die de vestiging leiden zijn – na 22 jaar in Hagen – verhuisd naar Syke.