Victoria Vallentin gaat naar Fisker Dressage

Deens kampioene van de U25 Victoria Vallentin verruilt Helgstrand Dressage voor de stallen van de Deense jeugdtrainer Dennis Fisker van Fisker Dressage.

De 21-jarige amazone reed sinds 2017 voor Helgstrand Dressage. Victoria heeft besloten te starten met een deeltijdstudie Business and Economics aan het Aarhus college. Zo kan ze parttime aan de slag bij de stallen van Fisker.

Meer paarden

Fisker geeft aan: “Met Victoria als nieuwe amazone krijgen we meer mogelijkheden om goede paarden in training te zetten. Zij kan ook mijn paarden doortrainen als ik onderweg ben als team coach.”

Succesvol

Vallentin is een van de meest succesvolle jeugdruiters van Denemarken. In 2011 en 2012 was zij Deens kampioen bij de pony’s. In 2015 werd ze Deens kampioen bij de junioren. Ook bij de U25 was ze succesvol en werd derde in de kür in 2015 bij het EK en in 2018 in de verkorte GP.

Ludwig der Sonnenkoning

Victoria vertelde: “Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging in Aarhus.” Met haar verhuizing moet ze wel afscheid nemen van haar wedstrijdpaard Ludwig der Sonnenkonig (v. London Swing).

