Vrouw van CEO Spotify spant rechtszaak aan tegen Helgstrand over Quarton

Sofia Ek, de vrouw van Spotify-topman Daniel Ek, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Andreas Helgstrand en tegen de op het terrein van Helgstrand in Vodskov gevestigde paardenkliniek Højgård Hestehospital. Het gaat daarbij om Quarton (v. Quarterback), die door Ek is gekocht. Ek zou het paard hebben aangeschaft zonder daarbij op de hoogte te zijn gesteld van zijn luchtwegproblemen (cornage), zo meldt de krant Nordjyske.

Deze aandoening zou volgens de 44-jarige Sofia Ek al vaker de aanleiding zijn geweest tot verkoop en reclamatie van de vijftienjarige ruin. In 2016 kwam de vos op stal bij Helgstrand om verkocht te worden. In 2017 verkocht hij de ruin aan één van zijn topklanten, Anna Kasprzak, die hem vervolgens uitbracht op Grand Prix-niveau. Kasprzak ruilde de Grand Prix-geklasseerde ruin vervolgens bij Helgstrand in voor de Lusitano Addict de Massa. In 2019 werd hij doorverkocht aan Charlotte Jorst die hem uiteindelijk terug stuurde naar Denemarken, waarna Alexander Yde Helgstrand de teugels overnam.

Ek sleep niet alleen Helgstrand voor de rechter maar ook Højgård Hestehospital Group, die de aankoopkeuring van Quarton verrichtte. Højgård Hestehospital heeft meerdere vestigingen in Denemarken, daarvan eentje op het terrein van Helgstrand Dressage in Vodskov.

Bron: Horses.nl/ Nordjyske