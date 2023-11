Waterland heeft Global Equestrian Group al twee jaar in de verkoop

In het dispuut tussen Wellington International-eigenaar en ondernemer Mark Belissimo en de Equestrian Preserve Council van de Amerikaanse 'paardenhoofdstad' Wellington is voor het eerst hardop uitgesproken dat Waterland de Global Equestrian Group (waartoe onder andere Helgstrand Dressage en Beerbaum Stables behoren) in de verkoop heeft.

Al enige tijd is er een hoop gedoe in Wellington. Mark Belissimo, de eigenaar van het Global Dressage Festival waar in het Wellington-seizoen (januari-april) elk weekend dressuurwedstrijden worden verreden, wil op de locatie van Global een villawijk met golfbaan bouwen (dat overigens samen met investeerders als popster Justin Timberlake en golfer Tiger Woods). Dat zou betekenen dat er geen dressuurterrein meer is in Wellington.

Maar zover is het nog niet: om de villawijk te bouwen heeft Belissimo de toestemming nodig van de Equestrian Preserve-commissie van de gemeenteraad in Wellington. Global ligt namelijk in de zogenoemde ‘Equestrian Preserve’: een gedeelte van Wellington rondom het concoursterrein dat is voorbehouden aan de paardensport. De laatste ontwikkeling in de zaak is dat er tussen de Equestrian Preserve-commissie en Belissimo en co verder onderhandeld wordt, in januari wordt er definitief gestemd over het plan.

GEG al twee jaar in de verkoop

Bij de laatste vergadering over het project van Belissimo kwam ook iets anders aan het licht. Michael Stone, CEO van de Amerikaanse afdeling van de Global Equestrian Group van Waterland en Helgstrand, meldde dat de Nederlandse private-equityreus Waterland de gehele Global Equestrian Group al twee jaar in de etalage heeft staan.

“De meeste investeringen van private equityfirma’s hebben een doorlooptijd van vijf jaar”, wordt Stone geciteerd door de Palm Beach Post. “In die tijd proberen ze het bedrijf te verbeteren en vervolgens te verkopen met winst.”

“Als iemand GEG wil kopen, verkopen we het graag. Dat is geen geheim, dat is het nooit geweest.”

Bron: Palm Beach Post