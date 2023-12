Winst Helgstrand flink gedaald in 2023

Helgstrand Dressage heeft in het gebroken boekjaar 2022/2023 ruim 1 miljoen euro winst gemaakt. Dat maakte het paardenbedrijf uit Denemarken deze week bekend. De winst is aanmerkelijk lager dan de afgelopen jaren. In het vorige boekjaar lag die nog op bijna 16 miljoen euro. Het moederbedrijf van Helgstrand, de Global Equestrian Group, heeft over 2023 zelfs een flink verlies geleden, zo zocht Eurodressage uit.

Zelf stelt Helgstrand in het persbericht: “Met aanhoudend sterke belangstelling uit zowel Denemarken als het buitenland is Helgstrand Dressage goed gepositioneerd voor de toekomst. Na meer dan een decennium van ononderbroken groei hebben de uitzonderlijke marktomstandigheden in 2022 en 2023 ook voor uitdagingen gezorgd voor de sector van elitepaarden.” Het persbericht spreekt van “een algemene daling van de vraag naar luxegoederen.” Volgens Helgstrand een terugkerend thema geweest voor de hele sector. “In het licht hiervan ben ik natuurlijk blij dat we erin slagen om winst te genereren. We hebben een ongelooflijk loyale klantenbasis… Met ons solide eigen vermogen kijken we met vertrouwen naar de toekomst” zegt Anders Bjørnstrup, commercieel directeur bij Helgstrand Dressage.

Eufemistisch

In het persbericht wordt ook gemeld dat de verkoop van paarden minder hard gaat. “Helgstrand Dressage voert een goede en constructieve dialoog met klanten, maar verwacht dat de activiteit het komende jaar gematigd zal blijven” klinkt het eufemistisch. “De komende periode zal Helgstrand Dressage blijven investeren in het ontwikkelen van haar kernactiviteiten en het versterken van haar marktpositie, waaronder voortdurende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn … Het lijdt geen twijfel dat het een uitdagend jaar is geweest. We hebben kritiek gekregen op onze manier van rijden en onze arbeidsvoorwaarden en daarom hebben we het hele jaar zwaar geïnvesteerd in ons dierenwelzijn en het verhogen van de lonen. Onze paardenhandel en -activiteiten zijn ook transparanter geworden. Dit is een ontwikkeling die ons een sterke basis geeft voor 2024”, aldus Bjørnstrup.

Bron: Persbericht Helgstrand / Eurodressage / Horses.nl