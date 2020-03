WK-zilveren Donkey Boy naar Andreas Helgstrand

Kristen Andresen heeft Hesselhøj Donkey Boy (Dancing Hit x Milan) ondergebracht bij Andreas Helgstrand. De DWB-premiehengst werd door Jan Møller Christensen succesvol uitgebracht in de sport en won vorig jaar op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo de zilveren medaille. Nieuwe ruiter van de achtjarige hengst wordt Helgstrand-stalamazone Betina Jaeger.

Donkey Boy won zowel als vier-, vijf-, zes- en zevenjarige de titel op het Deens kampioenschap. Op het WK van 2017 won hij brons bij de vijfjarigen. Het jaar daarop was er een vijfde plek in de finale voor zesjarigen en afgelopen jaar was er dus zilver bij de zevenjarigen.

Debuut internationale Lichte Tour

Vorige maand maakte Donkey Boy in Lillestrøm zijn debuut in de internationale Lichte Tour. Dat was goed voor 71,941% en de tweede plaats in de Intermédiaire I. De kür sloot hij af met de winnende score van 75,500%.

Combinatie sport en fokkerij

Omdat de training bij Jan Møller Christensen op stal niet goed te combineren valt met de dekkerij, verhuist Donkey Boy naar Helgstrand Dressage. Op de hengstenkeuring in Herning wordt de hengst nog gereden door Christensen. Daarna komt Donkey Boy naar de stallen van Helgstrand en gaat Betina Jaeger hem rijden.

Bron: Horses.nl/Helgstrand